Τέλος ο Τζάλοβιτς από την Ριέκα - «Πλήρωσε» ακριβά τη συντριβή από τον ΠΑΟΚ!

Η αστάθεια της Ριέκα αλλά και η βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ, με τον αποκλεισμό από τη League Phase του Europa League έφεραν τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς εκτός κροατικής ομάδας!

Το «γυαλί» είχε ραγίσει μετά το 5-0 της Τούμπας, με το «διαζύγιο» να επισημοποιείται μετά την ισοπαλία της Ριέκα στο ντέρμπι της Αδριατικής απέναντι στη Χάιντουκ χθες (31/8) βράδυ με 2-2.

Παρά το περσινό νταμπλ, η ομάδα φέτος ξεκίνησε «άσχημα» το πρωτάθλημα, όντας στην 7η θέση με μόλις 5 βαθμούς και μία νίκη στις 5 πρώτες αγωνιστικές.

Ο Μαυροβούνιος προπονητής αποτελεί «παρελθόν» από τον πάγκο των Κροατών, κάτι που φαινόταν στην... ατμόσφαιρα από το βράδυ της Τούμπας.