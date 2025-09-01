Τέλος ο Τζάλοβιτς από την Ριέκα - «Πλήρωσε» ακριβά τη συντριβή από τον ΠΑΟΚ!

Το «γυαλί» είχε ραγίσει μετά το 5-0 της Τούμπας, με το «διαζύγιο» να επισημοποιείται μετά την ισοπαλία της Ριέκα στο ντέρμπι της Αδριατικής απέναντι στη Χάιντουκ χθες (31/8) βράδυ με 2-2.
Παρά το περσινό νταμπλ, η ομάδα φέτος ξεκίνησε «άσχημα» το πρωτάθλημα, όντας στην 7η θέση με μόλις 5 βαθμούς και μία νίκη στις 5 πρώτες αγωνιστικές.
Ο Μαυροβούνιος προπονητής αποτελεί «παρελθόν» από τον πάγκο των Κροατών, κάτι που φαινόταν στην... ατμόσφαιρα από το βράδυ της Τούμπας.
Radomir Đalović više nije trener HNK Rijeka. Na klupi Bijelih osvojio je povijesnu dvostruku krunu – naslov prvaka i SuperSport Hrvatski kup te izborio grupnu fazu Konferencijske lige. Klub mu zahvaljuje na svemu i želi uspjeh u nastavku karijere 🔵⚪️— NK Rijeka (@NKRijeka) September 1, 2025
