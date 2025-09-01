Από Φιορεντίνα μέχρι... Βίκινγκουρ - Το υπό-γκρουπ του ΠΑΟΚ στο Youth League

Γνωστό έγινε το υπό-γκρουπ και το «μονοπάτι» του ΠΑΟΚ στο Youth League έως και τη φάση των «32» - Ξεχωρίζουν Φιορεντίνα και η φιναλίστ Τραμπζονσπόρ

Η UEFA γνωστοποίησε τα τέσσερα διαφορετικά υπό-γκρουπ της σημερινής (1/9 19:00) κλήρωσης για το Youth League, στο οποίο συμμετέχει ως Κυπελλούχος ο Δικέφαλος.

Η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη γνωρίζει πλέον το «μονοπάτι» που θα χρειαστεί να περάσει για να φτάσει στη φάση των «32». Για να προκριθεί εκεί, ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπερκεράσει το εμπόδιο δύο διαφορετικών γύρων.

Στο 3ο γκρουπ στο οποίο τοποθετήθηκαν οι «ασπρόμαυροι», όσον αφορά το Round 1, υπάρχουν οι Ελσίνκι, Γιελγκάβα, Βίκινγκουρ, Ακουρέιρι, Μπε1 και Τρανς Νάρβα, οι οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για τα τρία αντίστοιχα εισιτήρια για το Round 2.

Στον 2ο γύρο, εκτός του ΠΑΟΚ, υπάρχει η Φιορεντίνα, η Γκενκ, η Τραμπζονσπόρ, η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, η Λέγκια Βαρσοβίας και η Στεάουα Βουκουρεστίου, οι οποίες μαζί με τις τρεις που θα προκριθούν από τον 1ο προκριματικό θα συνθέσουν το «παζλ» των 10 ομάδων, οι οποίες θα προκριθούν στο Round 3.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στη Νιόν και θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με τον Κυπελλούχο ΠΑΟΚ να μαθαίνει τόσο τον αντίπαλο του στο Round 2, όσο και το ζευγάρι στο Round 3 σε περίπτωση πρόκρισης.