ΠΑΕ Παναθηναϊκός: 80-50 (εκατ.) το «σκορ» στα έσοδα-έξοδα, μπορούσε και πληρέστερο ρόστερ

Το SDNA αναλύει τα οικονομικά δεδομένα της σεζόν 2025-26 για τον Παναθηναϊκό. Τα έσοδα, τα έξοδα για μεταγραφές, το μπάτζετ και ο απολογισμός.

Με τις προσθήκες των Ταμπόρδα, Ντέσερς και Πάντοβιτς φαίνεται πως ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού για αυτό το καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει ότι έρχεται η ώρα του οικονομικού απολογισμού.

Ο σύλλογος άλλωστε προχώρησε φέτος σε ρεκόρ πωλήσεων, εισπράττοντας πολύ μεγάλα ποσά από την παραχώρηση τριών ποδοσφαιριστών (Ιωαννιδης, Βαγιαννίδης, Μαξίμοβιτς), κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Η περσινή χρονιά της επένδυσης

Πέρσι ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια πολύ μεγάλη επένδυση το καλοκαίρι, δίνοντας σχεδόν 20 εκατ. ευρώ (19.830.000 ευρώ για την ακρίβεια) για αγορές / δανεισμούς ποδοσφαιριστών, με τους Τετέ και Πελίστρι να είναι φυσικά οι ακριβότερες κινήσεις της ομάδας.

Παράλληλα, τα έξοδα για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, μαζί με την εφορία, ανέρχονταν σχεδόν στα 33.5 εκατ. ευρώ (26 εκατ. ευρώ καθαρά + 7.28 εκατ. ευρώ το 28% της εφορίας).

Το συνολικό μπάτζετ για το ποδοσφαιρικό τμήμα λοιπόν ανερχόταν κοντά στα 55 εκατ. ευρώ, την στιγμή που τα έσοδα από πωλήσεις ήταν... οι 750 χιλιάδες ευρώ που εισέπραξε ο Παναθηναϊκός από την παραχώρηση του Αντράζ Σπόραρ στην τουρκική Αλάνιασπορ.

Αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς εσόδων - εξόδων ήταν ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει και πρόβλημα με το cost control της UEFA, πληρώνοντας τελικά ένα πρόστιμο της τάξεως των 400 χιλ. ευρώ.

Το καλοκαίρι των πωλήσεων και των εσόδων

Φέτος οι «πράσινοι» ακολούθησαν εντελώς διαφορετική πολιτική όσον αφορά τις παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών και με τρεις πωλήσεις μέσα στο καλοκαίρι εισέπραξαν σχεδόν 40 εκατ. ευρώ, τα οποία μπορεί να φτάσουν και τα 45 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός πήρε 5 εκατ. ευρώ από την πώληση του Μαξίμοβιτς στην Αλ Σαμπάμπ, ενώ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει πάρει 12 εκατ. ευρώ για τον Βαγιαννίδη και θα πάρει άλλα 22 εκατ. ευρώ για τον Ιωαννίδη. Και στους δύο Έλληνες υπάρχουν άλλα 6 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ στον καθένα) που θα καταλήξουν στα ταμεία του συλλόγου εφόσον υλοποιηθούν τα μπόνους που έχουν προβλεφθεί.

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει 39 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι αρκετά πιθανό να φτάσουν τα 45 εκατ. ευρώ. Αναφερόμαστε μόνο στις πωλήσεις!

Πέρα από αυτά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει κλείσει μια πολύ καλή συμφωνία για το τηλεοπτικό συμβόλαιο, που φέρνει στα ταμεία της 9 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 6 εκατ. ευρώ θα φέρει η συμφωνία για τον χορηγό της φανέλας. Υπάρχουν φυσικά κι άλλες χορηγίες, που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν αλλά σίγουρα ξεπερνούν τα 2-3 εκατ. ευρώ.

Περίπου 10 εκατ. ευρώ είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια (διαρκείας και όχι μόνο), ενώ με μετριοπαθείς υπολογισμούς μπορούμε να προσθέσουμε άλλα 15 εκατ. ευρώ από την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη και το Europa League. Εάν μάλιστα το «Τριφύλλι» κάνει μια καλή πορεία και συνεχίσει στην διοργάνωση, το ποσό αυτό σαφέστατα μπορεί να αυξηθεί.

Με αυτά τα δεδομένα, τα συνολικά έσοδα του Παναθηναϊκού ξεπερνούν δεδομένα τα 80 εκατ. ευρώ και μπορούν να προσεγγίσουν τα 85 ή ακόμα και τα 90 εκατ. ευρώ. Κι αυτό γιατί με τα μπόνους από τις μεταγραφές Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη αλλά και μια καλή πορεία στο Europa League, τα νούμερα θα... εκτοξευτούν.

Τα έξοδα και το μπάτζετ

Τι έχει ξοδέψει όμως ο Παναθηναϊκός μέσα στο καλοκαίρι; Οι «πράσινοι» έχουν βγάλει από τα ταμεία τους 2 εκατ. ευρώ για την μεταγραφή του Πέδρο Τσιριβέγια, άλλα τόσα για αυτή του Γιώργου Κυριακόπουλου, ενώ 1 εκατ. ευρώ κόστισε ο Αχμέντ Τουμπά.

Τα τρία τελευταία «χτυπήματα» της ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι ανεβάζουν αρκετά το ποσό. Η απόκτηση του Πάντοβιτς κόστισε 1.5 εκατ. ευρώ, αυτή του Ντέσερς 5 εκατ. ευρώ και του Ταμπόρδα άλλα 4.3 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό που έδωσε ο Παναθηναϊκός για αγορές παικτών λοιπόν ανέρχεται σε 15.8 εκατ. ευρώ.

Τα κόστη για τα συμβόλαια δεν μπορούν να υπολογιστούν ακόμα με ακρίβεια, μιας και δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι πληροφορίες, όμως αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τα 33.5 εκατ. ευρώ της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, είναι προφανές ότι κάθε ομάδα έχει διάφορα ακόμα έξοδα, τα οποία αφορούν τα ταξίδια για τους εκτός έδρας αγώνες, τα ενοίκια για τα σπίτια των ποδοσφαιριστών, τις αμοιβές τρίτων και προμηθευτών, τους μισθούς του υπόλοιπου προσωπικού και διάφορα ακόμα, τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν επακριβώς.

Ο απολογισμός και το συμπέρασμα

Ο Παναθηναϊκός είχε φέτος ως κεντρική ιδέα να λύσει το πρόβλημα με τα οικονομικά και τους κανονισμούς της UEFA ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα και από ότι φαίνεται το κατάφερε και μάλιστα σε βάθος τριετίας. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε και την περυσινή τρύπα αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πάντα πως θα καταφέρεις να κλείσεις τις τρύπες στο ρόστερ σου.

Ενώ σε οικονομικό επίπεδο προκύπτει ένα μεγάλο +, μένει στην πράξη να φανεί τι συμβαίνει σε αγωνιστικό, κάτι που θα εξαρτηθεί από την προσαρμογή των τελευταίων μεταγραφικών αποκτημάτων (Σάντσες, Ντέσερς, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς) και το κατά πόσο θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα και να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στην ομάδα.