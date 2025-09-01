Εξώδικο 44 πρώην ποδοσφαιριστών κατά έξι ΠΑΕ!

Εξώδικο “ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑΣ- ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ” απέστειλαν 44 πρώην ποδοσφαιριστές σε έξι ΠΑΕ (ΑΕΚ, Άρης, ΟΦΗ, ΑΕΛ, Ηρακλής, Πανιώνιος), ζητώντας να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές παλαιών ΠΑΕ που έχουν προκύψει βάσει αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ στο πλαίσιο της “αθλητικής διαδοχής”, ή να αποποιηθούν “τα τρόπαια και τα πνευματικά δικαιώματα” των παλαιών ΠΑΕ, των οποίων αποτελούν “αθλητικό διάδοχο”.

Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν ότι θα προβούν σε καταγγελίες προς την ΕΠΟ και τη FIFA.

Aναλυτικά:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της Κοινωφελούς Ένωσης Προσώπων με την επωνυμία “ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ -ΚΕΠ” για λογαριασμό των μελών της:

1.Χρηστου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ,

2.Αθανασίου ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,

3.Αλεξανδρου ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ,

4.Θεοδωρου ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ,

5.Φωτιου ΠΑΠΟΥΛΗ,

6.Ανδρεα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,

7.Matias VERON,

8.Mirne SISIC,

9.Zeliko KALAIJIC,

10.Ευθυμιου ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗ,

11.Κωνσταντινου ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ,

12.Εμμανουηλ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΥ,

13.Γρηγοριου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,

14.Στυλιανου ΤΣΟΥΚΑΝΗ,

15.Μιχαηλ ΚΥΡΓΙΑ,

16.Παναγιωτη ΚΟΝΤΟΒΑ,

17.Βασιλειου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ,

18.Ronaldo GUIARO,

19.Ricardo FATY,

20.Παντελη ΚΑΦΕ,

21.Ιωαννη ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,

22.Παναγιωτη ΛΑΓΟΥ,

23.Ανεστη ΑΡΓΥΡΙΟΥ,

24.Δημητριου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

25.Βαλεντινου ΒΛΑΧΟΥ,

26.Σαββα ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ,

27.Μαυρουδη ΜΠΟΥΓΑΙΔΗ,

28.Δημητριου ΣΙΑΛΜΑ,

29.Ιωαννη ΚΟΝΤΟΕ,

30.Νικολαου ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,

31.Βogdan MARA,

32.Victoras JACOB,

33.Miguel GARCIA,

34.Silva SOARES,

35.Emmanuel PERONE,

36.Leandro LEOZINHO,

37.Dusan PERNIS,

38.Στυλιανου ΗΛΙΑΔΗ,

39.Βασιλειου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

40.Χρηστου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ,

41.Θωμα ΤΣΙΤΑ,

42.Ανεστη ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ,

43.Sofiane SIDI ALI και

44.Φιλιππου ΣΕΛΚΟΥ

Κ Α Τ Α

1.Της ΠΑΕ ΟΦΗ ,

2.Της ΠΑΕ ΑΡΗΣ,

3.Της ΠΑΕ ΑΕΚ ,

4.Της ΠΑΕ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ,

5.Της ΠΑΕ ΠΟΤ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και

6.Της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Όπως γνωρίζετε, κατόπιν των αμετακλητων αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειοδότησης της ΕΠΟ,οι υφιστάμενες ΠΑΕ σας αποτελούν καθολικούς – αθλητικούς διαδόχους των προηγούμενων ΠΑΕ σας.

ΕΠΕΙΔΗ και οι 6 ΠΑΕ σας, παρότι είναι από τις πλέον ιστορικές στην χώρα έχοντας κατακτήσει αρκετά και σημαντικά τρόπαια στην πολύχρονη πορεία τους, συγχρόνως είναι και ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου οφείλοντας τεράστια ποσά προς τους πρώην εργαζόμενους τους και προς το Δημόσιο,τα οποία αποφεύγουν να πληρώσουν δια της ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΦΜ!

ΕΠΕΙΔΗ η ποδοσφαιρική ιστορία σας χωρίζεται σε τρία μέρη , αυτήν της ερασιτεχνικής περιόδου που το ποδοσφαιρικό τμήμα σας ανήκε στο μητρικό σωματείο και μετείχε στις ερασιτεχνικές διοργανώσεις της ΕΠΟ μέχρι το 1979 που θεσπίστηκε με τον Ν.879/1979 το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και τα σωματεία που μετείχαν στο πρωτάθλημα της Α’ Eθνικής υποχρεώθηκαν να συστήσουν Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, από το 1979 μέχρι τον χρόνο ίδρυσης των νέων εταιρειών σας με διαφορετικό ΑΦΜ και ίδιες ή σχεδόν ίδιες επωνυμίες και τα ίδια ή ελαφρά παραλλαγμένα εμπορικά σήματα και από τον χρόνο ίδρυσης της νέας ΠΑΕ σας μέχρι σήμερα.

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον ίδιο τρόπο χωρίστηκε η ποδοσφαιρική ιστορία της παντοδύναμης ΣΤΕΑΟΥΑ από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρουμανίας,το οποίο με την πρόσφατη ιστορική απόφαση του αφαίρεσε όλους τους τίτλους του παλιου club των δύο παλιών περιόδων και κατακύρωσε στην νέα ποδοσφαιρική εταιρεία μόνο τους τίτλους που αυτή κατέκτησε κατά την τρέχουσα τρίτη ιστορική περίοδο.

ΕΠΕΙΔΗ οι ΠΑΕ σας μετέχουν ως ισότιμοι εταίροι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, αποκομίζοντας αγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, σε βάρος των αιώνιων αντιπαλων σας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΟΚ, οι οποίοι ,όπως και πολλοί άλλοι σύλλογοι, φρόντισαν να εξοφλήσουν όλα τα παλιά χρέη τους και να μην ακολουθήσουν την ταπεινωτική διαδρομή του εκούσιου καταδολιευτικου υποβιβασμού στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

ΕΠΕΙΔΗ όσον αφορά την ταχυδακτυλουργικά επονομασθεισα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ,ναι μεν ερείδεται επί της σαθρης νομικής κατασκευής ενός… ξενιστή ιδρυτικού ερασιτεχνικού σωματείου (ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑ)που τυγχάνει διαφορετικό από το ιστορικό πραγματικό ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο “ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ”,πλην όμως παρά τα “Γκαγκατσεια εφευρήματα”ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΡΙΘΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ DE FACTO ΚΑΙ DE JURE ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΥΠΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΛΛΑ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΝΕΝΩΝ ΠΑΕ.(MARA-ΛΟΥΚΙΝΑΣ-BORIKO-MUNOZ κλπ)

ΕΠΕΙΔΗ ήδη κατά των 3 πρώτων ΠΑΕ, οι 1ος έως και 29ος έχουμε καταθέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αίτηση για παραπομπή των υποθέσεων στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να εφαρμοστεί η σχετική πειθαρχική διαδικασία και να επιβληθεί σε βάρος τους η ποινή της επιστροφής τροπαίων, ενώ και οι υπόλοιποι 30ος έως και 44ος ,προτιθεμεθα για τις υπόλοιπες εξ υμών να προσφύγουμε απευθείας στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, σε περίπτωση παρέλευσης της δια της παρούσης ταχθεισης προθεσμίας,

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων προβλέπεται από τα Καταστατικά και τους Κανονισμούς των ΕΠΟ – FIFA και έχει εφαρμοστεί από το CAS και τα δικαστήρια ευρωπαϊκών χωρών,

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την πάγια νομολογία της FIFA και του CAS,οι ΠΑΕ σας αποτελούν μέρος της ενιαίας αθλητικής οντότητας του συλλόγου σας, μία έκφανση της οποίας αναγνωρίζεται από την UEFA και την FIFA ως FOOTBALL CLUB και το οποίο ανεξάρτητα της ανά χώρα και εποχή νομικής μορφής του ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ!

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 66.1-2 του Ν.2725/1999 περί Επωνυμίας -Εδρας – Σήματος:”ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ”ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ,ΣΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ,ΣΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ…”

ΕΠΕΙΔΗ όλες οι νομικές ενέργειες μας ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΣ και σε καμία περίπτωση δεν κατατείνουν στην αγωνιστική εξόντωση των ομάδων σας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από την εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία που την προκρινουμε σε σχέση με την διαδικασία αφαίρεσης βαθμών κλπ,

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που επιμείνετε στην νομική θέση που έχετε διατυπώσει στα δικόγραφα σας περί δήθεν έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης σας και μη αναγνώρισης της κηρυχθεισης αθλητικής διαδοχής σας και επιλέξετε την μη εξόφληση των απαιτήσεων μας, προκειμένου να αποφύγετε τις πειθαρχικές ποινές της αφαίρεσης βαθμών ή της απαγόρευσης μεταγραφών και της μη αδειοδότησης ,σας προτείνουμε ως ΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ την υπογραφή της παρακάτω δήλωσης που ως μόνη έννομη συνέπεια θα σας επιφέρει την ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ που κατέκτησαν, είτε το μητρικό σωματείο από την ίδρυση του μέχρι το 1979, είτε οι ΠΑΕ που αυτό ίδρυσε από το 1979 μέχρι τον χρόνο σύστασης της παρούσας νέας διαδόχου ΠΑΕ:

“ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ROYALTIES) ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

Με την παρούσα η ΠΑΕ με την επωνυμία… δηλώνει οτι:

1. τόσο η εταιρία μας ως οικονομική – νομική οντότητα, όσο και το ποδοσφαιρικό τμήμα μας ως αθλητική οντότητα,δεν έχει καμία σχέση με την(-ις) προηγούμενη(ες)ΠΑΕ σε εταιρικό και αγωνιστικό επίπεδο,

2.δεν επιθυμεί να εμφανίζεται ως κάτοχος τίτλων που κατέκτησαν οι προηγούμενες ποδοσφαιρικές ομάδες του club, είτε σε επίπεδο ερασιτεχνικών διοργανώσεων από την εκάστοτε ομάδα του μητρικού ερασιτεχνικού σωματείου μέχρι το 1979, είτε σε επίπεδο επαγγελματικών διοργανώσεων από την εκάστοτε ομάδα της αντίστοιχης προηγούμενης ΠΑΕ από το 1979 μέχρι την σύσταση της παρούσας ΠΑΕ,

3.επιστρεφει εθελουσίως όλα τα τρόπαια των διοργανώσεων των προηγούμενων ποδοσφαιρικών περιόδων πριν από την σύσταση της παρούσας ΠΑΕ, είτε στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο, είτε στις αντίστοιχες διοργανώτριες αρχές (ΕΠΟ,SL1,SL2),

4.δεσμευεται να διαγράψει από την επίσημη ιστορία της(στο επίσημο site και τις εκδόσεις της)τα τμήματα των προηγούμενων περιόδων που αντιστοιχούν στην ιστορία του ιδρυτικού ερασιτεχνικού σωματείου και των προηγούμενων ΠΑΕ,

5.υποσχεται να εκδώσει σχετική δημόσια ανακοίνωση προς τους φιλάθλους και να την κοινοποιήσει στα Τμήματα Αδειοδότησης της ΕΠΟ και της UEFA,στην FIFA και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού,

6.αποποιείται κάθε περιουσιακό ή πνευματικό δικαίωμα (Royalties) που πηγάζει από την χρήση και εκμετάλλευση των διακριτικών και ποδοσφαιρικών τίτλων,των επωνυμιών και των σημάτων του ιδρυτικού ερασιτεχνικού σωματείου και των προηγούμενων ΠΑΕ,

7.αποποιείται κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει αναγνωριστεί εις βάρος της ως αθλητικής διαδόχου,είτε από τους νόμους και τους εγχώριους ή διεθνείς κανονισμούς, είτε από αμετάκλητες διαιτητικές και δικαστικές αποφάσεις, απέναντι τόσο σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, προπονητές και τρίτους που είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στις προηγούμενες ΠΑΕ, όσο και στο Δημόσιο για χρέη που είχαν δημιουργήσει οι διοικήσεις του ιδρυτικού σωματείου και των προηγούμενων ΠΑΕ,

8.αναγνωριζει, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία της FIFA και του CAS, ως μοναδικούς υπόχρεους αλληλεγγυως και εις ολόκληρον για την εξόφληση των επιδικασθεντων οφειλών κατά 100% κεφαλαίου και τόκων προς τους πρώην εργαζόμενους των προηγούμενων ΠΑΕ, τόσο το μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο που όχι μόνο ίδρυσε τις πρωτοφειλετριες ΠΑΕ αλλά και εκ του νόμου (άρθρο 71.1) κατέστη και παραμένει μέτοχος σε ποσοστό 10% και των παλαιών και των αθλητικών διαδόχων ΠΑΕ , εισπράττοντας μάλιστα και έσοδα της τάξης του 10% από τις ΠΑΕ που ίδρυσε για την χρήση του γηπέδου και του σήματος(βάσει του άρθρου 71.3.β του Ν.2725/1999),όσο και τους προέδρους – διευθύνοντες συμβούλους – μεγαλομετόχους και de facto διευθυντές των προηγούμενων ΠΑΕ (κατ’αρθρον 118Α του Ν.2725/1999).

9.εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ πριν εφαρμόσει το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και της FIFA αφαιρώντας μας τα τρόπαια μας,να εγκρίνει άμεσα τον Κανονισμό Αθλητικής Διαδοχής που της έχει προτείνει η “ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ -ΚΕΠ” ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ΤΟΥ ΚΙΜΠ,

10.δεσμευόμαστε να καταθέσουμε στο Ταμείο άμεσα τα ποσά που αντιστοιχούν αναλογικά στις ανεκτέλεστες αποφάσεις μας και που θα προέρχονται ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ,προκειμένου να ικανοποιηθούν σε δόσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος οι απαιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠ που διαθέτουν ανεκτέλεστες αποφάσεις κι έχουν προβεί σε σειρά δικαστικών ενεργειών κατά των προηγούμενων και των αθλητικών διαδόχων ΠΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ”

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την εκ μέρους σας καθ’ εξιν και κατ’ επάγγελμα παραβίαση των ποδοσφαιρικών κανονισμών της αθλητικής νομοθεσίας και των διαιτητικών – δικαστικών αποφάσεων,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025:

1.Ειτε να υποβάλλετε στην ΕΠΟ την προαναφερθείσα Δήλωση Αποποίησης Περιουσιακών και Πνευματικών Δικαιωμάτων των προηγούμενων ΠΑΕ και του μητρικού – ιδρυτικού σωματείου σας,

2.Ειτε να εξοφλήσετε ή διακανονισετε τα επιδικασθεντα δεδουλευμενα μας εκτελώντας τις αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ και του ΔΔΠ / ΕΠΟ που αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή σας,

άλλως ,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ οτι θα σας καταγγείλουμε ενώπιον των αρμοδίων Πειθαρχικών Επιτροπών της ΕΠΟ και της FIFA απαιτώντας την επιβολή εις βάρος σας της πειθαρχικής ποινής επιστροφής των τροπαίων που δεν σας ανήκουν, είτε στο ιδρυτικό σωματείο σας, είτε στις αντίστοιχες διοργανώτριες αρχές(ΕΠΟ, SL 1και SL2),μη αποκλειομένων νομικών ενεργειών μας ενώπιον των αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών αρχών, όσον αφορά την χρήση και εκμετάλλευση των αυλων δικαιωμάτων του συλλόγου σας.(επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήμα κλπ)

Αθήνα 1.9.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜ ΔΣΑ 14162, Φαβιέρου 47, Αθήνα