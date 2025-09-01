Πιερό: «Πολύ σημαντικές οι νίκες σε τέτοια ματς» (vid)

Ο Φραντζί Πιερό πέτυχε το καθοριστικό γκολ της ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα και αναδείχτηκε MVP από τους φίλους της ομάδας.

O Φραντζί Πιερό αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Asteras Aktor (1-0), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O σέντερ φορ από την Αϊτή επέστρεψε στο σκοράρισμα και πέτυχε το γκολ που χάρισε στην ομάδα μας τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πιερό μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το ματς, αλλά και για το πόσο σημαντικές μπορεί να αποδειχθούν οι νίκες σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

«Είναι ένα ωραίο συναίσθημα, να παίρνουμε αυτή τη νίκη πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη. Θα είναι μια μακρά σεζόν, οπότε αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Τα παιχνίδια αυτού του τύπου κρίνουν τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς», δήλωσε ο φορ από την Αϊτή.