Συνεχίζει την ενίσχυση ο ΠΑΣ Γιάννινα - Δικός του ο Φλόρες

Μετά τον Πέδρο Κόντε και ο Ντίλαν Φλόρες μετακομίζει στα Γιάννενα για λογαριασμό του ΠΑΣ, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του μετά την άρση της απαγόρευσης μεταγραφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον 32χρονο ποδοσφαιριστή DYLAN FLORES.

Ο έμπειρος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει θητεία σε ομάδες της πατρίδας του, την Ντεπορτίβο Σαπρίσα, την Αλαχουένσε, την Καρταγίνες και στην Εθνική της Κόστα Ρίκα, στην Πορτογαλία με την Τοντέλα, τη Ρουμανία με Πόλι Ιάσι και Σέπσι και τελευταίο σταθμό τη Γουατεμάλα με τη Ντεπορτίβο Μαρκένσε.

Η ομάδα μας τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.»