Εν αρχή ην… η άμυνα - Με «μπροστάρη» τον Παβλένκα, κάτι αλλάζει στον ΠΑΟΚ!

Σε έξι αγώνες – συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών και των δύο πρώτων παιχνιδιών της Super League – ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, και αυτό από στημένη φάση, ενώ η εστία του παρέμεινε ανέπαφη σε πέντε παιχνίδια.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς, υπάρχει ένα πρώτο δείγμα αξιολόγησης για το πού βαδίζει ο φετινός ΠΑΟΚ. Στο κάδρο της αμυντικής «μεταμόρφωσης» μπαίνει σαφώς ο Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος πορτιέρε έχει κρατήσει τον Δικέφαλο «όρθιο» σε κρίσιμες στιγμές, αποκρούοντας τελικές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα των αγώνων. Στα έξι αυτά παιχνίδια οι Θεσσαλονικείς δέχτηκαν συνολικά 20 τελικές προς την εστία τους, δηλαδή περίπου 3,3 ανά αγώνα, αλλά η παρουσία του Παβλένκα έδωσε τρομερή ασφάλεια στα μετόπισθεν.

Η μεταμόρφωση αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι η περσινή σεζόν είχε αφήσει «ανοιχτές πληγές» στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας. Ο Δικέφαλος είχε ταλαιπωρηθεί έντονα από την αστάθεια στην πίσω γραμμή, κάτι που φέτος φαίνεται να αλλάζει (σ.σ. το ζητούμενο είναι η συνέπεια). Ακόμη και όταν ο Λουτσέσκου επέλεξε να προχωρήσει σε πλήρη αλλαγή προσώπων στην άμυνα απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο, η εικόνα της ομάδας παρέμεινε σταθερή και ενθαρρυντική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο, όπου ο ΠΑΟΚ επέτρεψε μόλις μία τελική – ένα μακρινό σουτ του Τζοβάρα – το οποίο αποκρούστηκε αποτελεσματικά από τον Παβλένκα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση, καλύτερες αλληλοκαλύψεις και επιστροφές συνθέτουν την εικόνα μίας πιο «σκληρής» ομάδας στα μετόπισθεν που πέρασε δύσκολες στιγμές σε αυτό το πρώτο απαιτητικό διάστημα, αλλά έμεινε «ζωντανή» χάρη στην ικανότητα του γκολκίπερ να καλύπτει κρίσιμα κενά.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, αν και παρουσίαζε εξαιρετική ποιότητα στη γραμμή πίσω από τον φορ, παρ’ όλα αυτά, η άμυνα προκαλούσε ανησυχία. Οι αντίπαλοι βρίσκονταν συχνά «τρυπώντας» στην πλάτη της άμυνας, τα κενά στον άξονα ήταν εμφανή, οι αποστάσεις των γραμμών δεν ήταν πάντα σωστές και κάποιες στιγμές αφέλειας, λογικές σε περίοδο δοκιμών, ηχούσαν σαν «καμπανάκι» για τους ασπρόμαυρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι ο Δικέφαλος κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία σε πέντε από τα έξι πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν αποτελεί σαφές δείγμα προόδου. Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να «χτιστεί» ο δικός του ΠΑΟΚ, έτσι όπως ακριβώς τον έχει στο μυαλό του. Με αυτοπεποίθηση, σιγουριά, μαχητικότητα που θα ξεκινά από τα γκολπόστ...

