Tρεις συλλήψεις στον αγώνα ΑΕΛ-Κηφισιά

Για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ., τρεις Λαρισαίοι φίλαθλοι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα της ΑΕΛ με την Κηφισιά, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Οι τρεις συλληφθέντες λίγη ώρα πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα βρίσκονταν στη θύρα 1, πέρασαν στον χώρο του γηπέδου, σκαρφάλωσαν στη θύρα 3, για να συλληφθούν τελικά στη θύρα 9 με τη λήξη του αγώνα στις 23.30 το βράδυ.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ. «λίγη ώρα πριν τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, οι ανωτέρω, ευρισκόμενοι σε θύρα του γηπέδου υπερπήδησαν το προστατευτικό plexiglass, εισήλθαν και κινήθηκαν για λίγα μέτρα στον περιβάλλοντα αγωνιστικό χώρο και ακολούθως, σκαρφάλωσαν και εισήλθαν σε κερκίδα άλλης θύρας, προκαλώντας φθορά σε τμήμα του plexiglass.

Οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ, όπως προέκυψε, δεν είχαν εκδώσει εισιτήρια για την παρακολούθηση του αγώνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας» καταλήγει η ΕΛ.ΑΣ.. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: Ελευθερία της Λάρισας