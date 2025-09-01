Ιρανός ρεπόρτερ στο SDNA: «Ο Ταρέμι είχε πρόταση 6 εκατ. αλλά ήθελε Ολυμπιακό – Μίλησε με Ανσαριφάρντ»

Ο Πεζμάν Ράχμπαρ, αρχισυντάκτης του «Varzesh3», του πιο δημοφιλούς αθλητικού μέσου στο Ιράν, σκιαγραφεί στο SDNA την πορεία και την προσωπικότητα του Μεχντί Ταρέμι. «Θέλει να κάνει στον Ολυμπιακό την καλύτερη χρονιά της καριέρας του για να παίξει στο Μουντιάλ. Θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Ελλάδα».

Ο συμπατριώτης του 33χρονου στράικερ τόνισε πως ο Ταρέμι καθυστέρησε να δείξει το ταλέντο του στο σκοράρισμα, στάθηκε στη συμβολή του θρυλικού Αλί Νταεί στην καριέρα του, ενώ εξήγησε γιατί ο μέχρι πρότινος φορ της Ίντερ προτίμησε τον Ολυμπιακό απορρίπτοντας προτάσεις από το MLS και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Αναλυτικά οι δηλώσειες του αρχισυντάκτη του «Varzesh3», Πεζμάν Ράχμπαρ στο SDNA:

«Ο Μεχντί Ταράμι είναι ένας ταλαντούχος στράικερ, ο οποίος όμως καθυστέρησε να δείξει την αξία του, έχοντας μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Στα νεανικά του χρόνια, παρότι ο πατέρας του ήταν γνωστός στην πόλη που μεγάλωσε, το Μπουσέχρ, ο ίδιος δεν την αναγνώριση που περίμενε από το ποδόσφαιρο και αναγκάστηκε να πάει στον στρατό, χάνοντας 18 κρίσιμους μήνες καριέρας.



Η μοίρα του άλλαξε όταν ένας φίλος του θρυλικού σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μεγάλη δόξα του Ιράν, Αλί Νταεΐ, τον πρότεινε στον τότε προπονητή της Περσέπολις.



Στην αρχή δεν έλαμψε ιδιαίτερα το άστρο του και, μένοντας σε κοιτώνα, έχασε τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του με την αποχώρηση του Νταεΐ.



Όμως στο πρώτο του ντέρμπι, ως αλλαγή, με δύο καθοριστικές φάσεις έγινε αμέσως το αστέρι της Περσέπολις. Αυτό συνέβη πριν από 11 χρόνια.



Έκτοτε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ τόσο στο ιρανικό πρωτάθλημα όσο και στο πορτογαλικό, ενώ σήμερα είναι ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική ομάδας του Ιράν και ο μοναδικός Ιρανός που έχει φορέσει τη φανέλα της Ίντερ.

Είναι αρχηγός της εθνικής και βασικός παίκτης του Aμίρ Γκαλενόι, με το δίδυμο Ταρέμι–Αζμούν να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία μας.



Η καλύτερη περίοδός του ήταν με την Πόρτο, αν και είχε ήδη ξεχωρίσει με τη Ρίο Άβε, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Πορτογαλία. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ίντερ, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα τον ήθελε διακαώς η Μίλαν.



Γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, αφού ίσως να ταίριαζε καλύτερα εκεί. Όπως αποδείχθηκε στην Ίντερ επιθετικοί όπως ο Τουράμ και ο Λαουτάρο έχουν τον πρώτο λόγο.



Ο Ταράμι είχε προτάσεις από το Ντάλας (MLS) και από τα ΗΑΕ με συμβόλαιο 6 εκατ. ευρώ, αλλά προτίμησε να συνεχίσει σε ομάδα που παίζει στο Champions League.



Μάλιστα ότι ο στενός του φίλος, Καρίμ Ανσαριφάρντ, τον συμβούλευσε να αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού.



Σε κάθε περίπτωση, ο Ταρέμι θα είναι σοβαρός διεκδικητής του τίτλου του πρώτου σκόρερ στην ελληνική Super League. Πολύ σύντομα θα δείτε τον τρόπο παιχνιδιού του και το πώς κινείται στην επίθεση. Θέλει να κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, αφού τον περιμένει το Παγκόσμιο Κύπελλο – το τρίτο του. Εκεί ελπίζει, για πρώτη φορά, να οδηγήσει το Ιράν στη φάση των '16'».