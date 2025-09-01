«Ηχηρή» παρουσία του ΠΑΟΚ στην Εθνική Νέων

Εννιά παίκτες του PAOK Academy βρίσκονται στις κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα για τα φιλικά της Εθνικής Νέων στην Τιφλίδα απέναντι στην Γεωργία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωστοποίησε τους 24 διεθνείς της Εθνικής Νέων που θα ταξιδέψουν στην Τιφλίδα για τα φιλικά με τη Γεωργία, τα οποία θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των κλήσεων βρίσκονται και 9 παίκτες του Δικεφάλου, με τους Μύθου, Μπαταούλα, Μπελερή, Κοσίδη, Τσιφούτη, Παπανικολόπουλο, Τσιότα, Ντούνγκα και Ελευθεριάδη να φοράνε τα «γαλανόλευκα» τις επόμενες μέρες.

Όλοι αποτελούν παίκτες της γενιάς του 2007, με κάποιους εξ αυτών να βρίσκονται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ Β (Κοσίδης, Τσιφούτης), έτεροι στην Κ19 (Τσιότας, Ντούνγκα, Ελευθεριάδης, Παπανικολόπουλος, Μπελερής) και οι Μύθου-Μπαταούλας στην ανδρική ομάδα υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα: