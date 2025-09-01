«Ηχηρή» παρουσία του ΠΑΟΚ στην Εθνική Νέων

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωστοποίησε τους 24 διεθνείς της Εθνικής Νέων που θα ταξιδέψουν στην Τιφλίδα για τα φιλικά με τη Γεωργία, τα οποία θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου.
Μεταξύ των κλήσεων βρίσκονται και 9 παίκτες του Δικεφάλου, με τους Μύθου, Μπαταούλα, Μπελερή, Κοσίδη, Τσιφούτη, Παπανικολόπουλο, Τσιότα, Ντούνγκα και Ελευθεριάδη να φοράνε τα «γαλανόλευκα» τις επόμενες μέρες.
Όλοι αποτελούν παίκτες της γενιάς του 2007, με κάποιους εξ αυτών να βρίσκονται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ Β (Κοσίδης, Τσιφούτης), έτεροι στην Κ19 (Τσιότας, Ντούνγκα, Ελευθεριάδης, Παπανικολόπουλος, Μπελερής) και οι Μύθου-Μπαταούλας στην ανδρική ομάδα υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα:
|ΘΕΣΗ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΜΑΔΑ
|ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ.
|Τ
|ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Τ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|Τ
|ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ
|2007
|Μ
|ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΡΗΣ
|2007
|Ε
|ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Ε
|ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Μ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Α
|ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Α
|ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΕΝΤΙ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Α
|ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Α
|ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Μ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|Ε
|ΤΡΙΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|Α
|ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|Ε
|ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|Ε
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|Ε
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|Μ
|ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|Μ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΕΛ
|2007
|Α
|ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΕΚ
|2007
|Μ
|ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΟΝΤΕΝΑ
|2007
|Ε
|ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ
|STUTTGART
|2007
|Ε
|ΡΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|SANDAHAUSEN
|2007
|Ε
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|LEGIA WARSAW
|2008