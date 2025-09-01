Η Ντόρτμουντ επενδύει στους Έλληνες- Με τρία ελληνικά «διαμάντια» στην 11άδα η Κ17!

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία φημίζεται για τις ακαδημίες της, ξεκίνησε με το δεξί στο γερμανικό πρωτάθλημα Κ17, επικρατώντας εκτός έδρας της Ροτ Βάις Έσεν με 0-3, έχοντας μάλιστα τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αναδεικνύει σπουδαία ταλέντα, όπως φαίνεται και από τη νέα γενιά που τροφοδοτεί την Εθνική ομάδα. Παράλληλα, στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στους Έλληνες, δίνοντάς τους χώρο και ευκαιρίες.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του πρωταθλήματος Κ17 η Μπορούσια παρατάχθηκε με τρεις εκκολαπτόμενους Έλληνες αστέρες.



Πρόκειται για τον 16χρονο χαφ Χρήστο Κώστογλου, που μετρά ήδη συμμετοχές με την Κ16 της Εθνικής, τον 16χρονο σέντερ μπακ Γιώργο Ζησόπουλο και τον επίσης αμυντικό Αναστάσιο Κίτο. Και οι τρεις ξεκίνησαν βασικοί στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ροτ Βάις Έσεν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη με 3-0 – με τον Κίτο μάλιστα να μοιράζει και μια ασίστ.

Αναμφίβολα, η Ντόρτμουντ επενδύει στο ελληνικό ταλέντο, ανοίγοντας τον δρόμο στους νεαρούς ποδοσφαιριστές να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους.