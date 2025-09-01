Αήττητη, με άμυνα μπετόν και απόλυτα κυνική: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς!

Η ΑΕΚ καθάρισε χθες και τον Αστέρα Τρίπολης στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και πάει με το απόλυτο στη διακοπή. Έχοντας πετύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει το καλοκαίρι γι’ αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν: Πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League και 2/2 στην ελληνική Super League!

Έχει όμως αξία να δούμε το πως φτάσαμε μέχρι εδώ. Το πως η Ένωση μπόρεσε με άμυνα μπετόν και όντας απόλυτα κυνική, να πετύχει κάτι που φάνταζε βουνό στα τέλη Ιουλίου όταν ετοιμαζόταν να δώσει την πρώτη της μάχη σε αυτή την προκριματική διαδικασία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε να διαχειριστεί μια δύσκολη αποστολή. Η οποία έγινε δυσκολότερη λόγω των κληρώσεων οι οποίες έφεραν στο δρόμο της ΑΕΚ κατά σειρά Χάποελ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ. Ανάμεσα στα δυο παιχνίδια με τους Βέλγους, έμπαινε σφήνα και το ελληνικό πρωτάθλημα με την Ένωση να ξεκινά τις υποχρεώσεις της με δυο εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

Ο Σέρβος τεχνικός, δεν κατάφερε απλά να διαχειριστεί αυτή την καλοκαιρινή πρόκληση που είχε μπροστά του η οποία περιελάμβανε φινάλε-φωτιά με τέσσερα παιχνίδια σε δέκα ημέρες, αλλά θριάμβευσε. Και πέτυχε, την πρώτη του μεγάλη προπονητική νίκη στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Η ΑΕΚ, έμεινε αήττητη σε οκτώ σερί παιχνίδια μετρώντας πέντε νίκες (η μια στην παράταση) και τρεις ισοπαλίες. Σε πέντε παιχνίδια, δε, εξ αυτών η Ένωση είχε clean sheets. Κράτησε δηλαδή το μηδέν. Ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε φροντίσει να μας… προϊδεάσει από νωρίς γι’ αυτό που έρχεται καθώς μετά το 1-0 επί της Μπερ Σεβά στην Αγιά Σοφιά ειχδε πει: «Λατρεύω την ανέπαφη εστία. Το καταφέραμε».

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως η ΑΕΚ μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία χτίζει τον χαρακτήρα της και παράλληλα παρουσιάζει και σταδιακή βελτίωση. Στα τρία τελευταία παχινίδια με Αστέρα, Αντερλεχτ και Πανερραικό, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έφαγε σχεδόν φάση. Και αν με τους Αρκάδες και τους Σερραίους αυτό είναι νορμάλ να συμβεί, ο τρόπος με τον οποίο ο Σέρβος τεχνικός διάβασε τους Βέλγους στην ρεβάνς και εφάρμοσε το τακτικό του πλάνο ήταν πράγματι εντυπωσιακός.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της επιτυχίας από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα όπου η ΑΕΚ πήγε να παίξει τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς δικαίωμα λάθους, με ένα μεγάλο πρέπει δηλαδή πάνω από το κεφάλι της, μπορούμε να ανατρέξουμε στο πως ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν και να συγκρίνουμε τους αριθμούς. Η Ένωση μέτρησε πέρυσι στο φινάλε έξι σερί ήττες στα πλέι-οφ όπου εννοείται δεν είχε κρατήσει σε κανένα παιχνίδι απ’ αυτά ανέπαφη την εστία της έχοντας 12 γκολ κατά. Φέτος, ήταν εκείνη που πέτυχε 12 τέρματα στα πρώτα οκτώ παιχνίδια. Και δέχτηκε μόλις 4!

Όλο αυτό που έχει συμβεί πιστώνεται αναμφίβολα στον Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος μπόρεσε να αναμορφώσει την ΑΕΚ, έχοντας παραλάβει μια προβληματική κατάσταση και ένα γκρουπ παικτών με καταρρακωμένη ψυχολογία. Μάλιστα πέτυχε τα παραπάνω εν μέσω προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία με σοβαρές απουσίες και χωρίς να έχει ΟΛΑ τα εργαλεία στα χέρια του που είχε ζητήσει.

Η ομάδα που έχτισε το καλοκαίρι στην Ολλανδία για να πετύχει αυτό που στην αρχή έμοιαζε βουνό τεσταρίστηκε στις πιο αντίξοες συνθήκες και όχι απλά επιβίωσε αλλά θριάμβευσε. Μάλιστα, αντεπεξήλθε ιδανικά και στη συνθήκη Πέμπτη-Κυριακή που πάντα είναι περίπλοκη για όλες τις ομάδες όταν έχουν κοντά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μαζί με τα ματς πρωταθλήματος. Μια συνθήκη την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και στη συνέχεια έχοντας τη League Phase. Εκεί όπου πηγαίνει όμως, έχοντας ατσαλώσει τον χαρακτήρα της ως ομάδα με όσα πέτυχε...

Είναι ξεκάθαρο πως όλη αυτή η διαδικασία αποτέλεσε για την ΑΕΚ μια μεγάλη δοκιμασία. Από την οποία, βγήκε νικήτρια. Βγήκε νικήτρια όχι γιατί έτυχε αλλά γιατί υπήρξε εξ αρχής ένα πολύ συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο από τον Μάρκο Νίκολιτς. Για το τι χρειάζεται, τι θέλει και πως θα το πετύχει. Ο Σέρβος τεχνικός έκανε ακριβώς στο γήπεδο ότι είχε… υποσχεθεί και παρουσίασε ένα γκρουπ απόλυτα κυνικό, με άμυνα μπετόν. Ένα γκρουπ, το οποίο μπόρεσε να το εμπνεύσει και να κερδίσει με το καλημέρα τους ποδοσφαιριστές όπως φαίνεται και από την παρακάτω ομιλία με την οποία τους είχε... φτιάξει πριν την σέντρα της κρίσιμης ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μετρούσε για τον ίδιο σε αυτό το χρονικό σημείο. Υπήρχαν και διαστήματα σε παιχνίδια που η ΑΕΚ έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο, υπήρχαν και διαστήματα που το πλάνο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα όπως στις Βρυξέλλες. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο δικαιώνει απόλυτα τον Μάρκο Νίκολιτς που οδήγησε την ΑΕΚ στην πρώτη διακοπή με το απόλυτο και πλέον, χτίζει κάτι σε στέρεες βάσεις. Έχοντας τον χρόνο μπροστά του να το εξελίξει και να το βελτιώσει με μεγαλύτερη ηρεμία ενώ περιμένει και τις ενισχύσεις, με τον χάφ που θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Γκρούγιτς και τον σέντερ-φορ που έχει ζητήσει.