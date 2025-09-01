Εθνική: Έως την Τρίτη 2/9 τα πακέτα εισιτηρίων για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας με Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία συνεχίζεται έως και την Τρίτη (2/9).

Αναλυτικά:

Μέχρι την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:30 θα υπάρχει η δυνατότητα στις φίλες και στους φίλους της Εθνικής να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στο Καραϊσκάκη για τους αγώνες της προκριματικής φάση του Μουντιάλ.

Η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία άρχισε τέλος Ιουλίου και η απήχησή της ξεπέρασε τις προσδοκίες, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή επανασύνδεση των φιλάθλων με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η διαδρομή για την επιστροφή της Εθνικής σε Μουντιάλ αρχίζει την Παρασκευή 5/9 (Ελλάδα-Λευκορωσία 21.45) και συνεχίζεται την Δευτέρα 8/9 (Ελλάδα-Δανία 21.45). Ακολουθήστε τα βήματα των διεθνών και ζήστε από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό κάθε στιγμή!

Με δεδομένη την καθολική εμπιστοσύνη σε μια ομάδα που όχι απλώς νικά αλλά εμπνέει, η ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε όλα τα ματς.



- Πακέτο ενηλίκων από 60€

- Παιδικό πακέτο (γεννηθέντες/είσες 2010 και έπειτα) από 30€



Μπείτε ΕΔΩ ή ΕΔΩ και επιλέξτε τη θέση σας



Πρόγραμμα αγώνων



Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Λευκορωσία



Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Δανία



Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, 21:45

Ελλάδα - Σκωτία