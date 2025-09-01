Νότιγχαμ Φόρεστ: Τελεσίγραφο Μαρινάκη σε Νούνο Εσπίριτο Σάντο μετά τη συντριβή από τη Γουέστ Χαμ

Η βαριά ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Γουέστ Χαμ –η χειρότερη εντός έδρας στην Premier League από το 1999– έφερε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ετοιμάζεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πορτογάλο προπονητή στη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, συνάντηση που ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον του στον πάγκο της Φόρεστ.

Το κλίμα για τον Νούνο Εσπίριτο δεν είναι θετικό εδώ και εβδομάδες. Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, η παραμονή του είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση, έπειτα από τις δημόσιες αιχμές του για την πολιτική μεταγραφών του συλλόγου. Μάλιστα, η διοίκηση φέρεται να έχει εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, με ονόματα όπως των Ποστέκογλου, Σίλβα και Φονσέκα να βρίσκονται στη λίστα. Η τελευταία ήττα φαίνεται πως αποτέλεσε το οριστικό «καμπανάκι».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Μαρινάκης έχει δαπανήσει σχεδόν 200 εκατ. λίρες για ενίσχυση του ρόστερ, με τη συμβολή και του Εντού, πρώην επικεφαλής του τμήματος μεταγραφών της Άρσεναλ. Τώρα, ο Έλληνας ιδιοκτήτης εμφανίζεται να απαιτεί άμεσα αποτελέσματα από τον Σάντο, τονίζοντας ότι του έχει δοθεί το κατάλληλο υλικό για να χτίσει εκ νέου την ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντικατάστασή του θεωρείται δεδομένη.