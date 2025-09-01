Youth League: Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει σήμερα (1/9) αντίπαλο - Tα «βλέμματα» των Κυπελλούχων στη Νιόν

Ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ Κ19 έχει το «βλέμμα» του σήμερα (1/9 19:00) στη Νιόν, όπου θα μάθει τον αντίπαλο του στην... επιστροφή του στο Youth League.

Ο Δικέφαλος ξεκίνησε με το... δεξί στη νέα Super League K19, επικρατώντας εύκολα 3-1 του Ατρομήτου, με δύο γκολ του Τσιότα και MVP τον Ντούνγκα με δύο ασίστ.

Η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη προετοιμάζεται για την συνέχεια, ενώ παράλληλα σήμερα (1/9 19:00) θα μάθει αντίπαλο στο Youth League στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στη Νιόν.

Οι «ασπρόμαυροι» θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους «ταξίδι» από το Round 2 του Domestic Path, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 22 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά οι 20 ομάδες που θα ξεκινήσουν από τον 1ο προκριματικό και αποτελούν εν δυνάμεις πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου:

Ορνταμπάσι(Καζακστάν)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Γιελγκάβα (Λετονία)

Βίκιγκουρ (Νησιά Φερόε)

Ζρίνσκι (Βοσνία)

Ακουρέιρι (Ισλανδία)

Λαρν (Β. Ιρλανδία)

Ρασίνγκ (Λουξεμβούργο)

Μπε1 (Λιθουανία)

Νάξαρ Λάιονς (Μάλτα)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Σκεντερμπέου (Αλβανία)

Τρανς Νάρβα (Εσθονία)

Δυναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Ραμποτσίνσκι (Β. Μακεδονία)

Ίντερ Ντε Εσκάλντες (Ανδόρα)

Χαφερφορντουέστ (Ουαλία)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Λίνκολν (Γιβραλτάρ)

Οι παραπάνω ομάδες θα συνθέσουν 10 ζευγάρια στον 1ο προκριματικό για τα αντίστοιχα 10 εισιτήρια που οδηγούν στον 2ο προκριματικό.

Μαζί με τον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό θα συμμετάσχουν οι:

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Μπέτις (Ισπανία)

Κολωνία (Γερμανία)

Ναντ (Γαλλία)

ΑΖ (Ολλανδία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Οστράβα (Τσεχία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Μπραν (Νορβηγία)

Mίντιλαντ (Δανία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Δυναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Πούσκας (Ουγγαρία)

Μπρομαποϊκάρνα (Σουηδία)

Στεάουα (Ρουμανία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Ζίλινα (Σλοβακία)

Μπράβο (Σλοβενία)

Κορίκου (Κόσοβο)



Σύνολο, 40 ομάδες θα λάβουν μέρος στους δύο πρώτους προκριματικούς του Domestic Path, ενώ στον 3ο προκριματικό οι 20 εναπομείνασες θα «μονομαχήσουν» για τα 10 πολυπόθητα εισιτήρια για τη φάση των «32», όπου θα συναντηθούν με ομάδες του League Path.

