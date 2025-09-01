ΠΑΟΚ: Διακοπή και επιστροφή με πέντε αγώνες σε 13 μέρες

Ο ΠΑΟΚ πάει... ήρεμος στην πρώτη διακοπή της σεζόν, ενώ μετά την επιστροφή, τον περιμένουν πέντε αγώνες σε διάστημα δύο εβδομάδων μέσα στον Σεπτέμβρη.

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το φετινό καλοκαίρι με το «απόλυτο», καθώς μέτρησε 2/2 προκρίσεις στα προκριματικά του Europa League, αλλά και δύο νίκες στα πρώτα παιχνίδια της φετινής Super League.

Πλέον, η Νέα Μεσημβρία θα... αδειάσει, καθώς οι διεθνείς θα απουσιάσουν τις επόμενες μέρες, αφού θα ενσωματωθούν με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Επόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου απέναντι στον ΟΦΗ στο -κεκλεισμένων των θυρών- Παγκρήτιο του Ηρακλείου. Αμέσως μετά ακολουθεί μεσοβδόμαδα η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του φετινού νεοσύστατου Κυπέλλου, ενώ στις 20-21 του ίδιου μήνα οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχθούν στην Τούμπα τον Παναιτωλικό.

Ο Σεπτέμβριος θα ολοκληρωθεί με δύο απαιτητικά «τεστ» για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα υποδεχθεί στις 24/9 την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League, ενώ θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Αστέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο: