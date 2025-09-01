Super League 2: Σήμερα (1/9) η κλήρωση του πρωταθλήματος

Η Super League 2... κληρώνει σήμερα (1/9 18:00), η οποία θα διεξαχθεί, όπως και πέρσι, σε δύο διαφορετικούς ομίλους και θα ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου.

Oι ομάδες της Super League 2 μαθαίνουν το «καλεντάρι» τους ενόψει της νέας σεζόν, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο διαφορετικούς ομίλους (Βόρειο-Νότιο), οι οποίοι θα έχουν από δέκα ομάδες, με τον πρωταθλητή, μέσω των πλέι οφ 1-4, να κερδίζει την άνοδο για την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League 2 2025-2026, στο Holiday Inn Athens Airport Hotel.

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν οι καλύτεροι της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τις συμμετέχουσες στο περυσινό πρωτάθλημα ομάδες.

Παρουσίαση εκδήλωσης: Λίλα Κουντουριώτη».