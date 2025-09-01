Ολυμπιακός: Έφτασε τις 50 νίκες ο Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πανηγυρίσει 50 νίκες, σε 74 ματς στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Το δικό του ανεξίτηλο στίγμα έχει αφήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ιστορία του Ολυμπιακού και με το παιχνίδι του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό, έφτασε το ορόσημο των 50 νικών στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Ο Βάσκος τεχνικός ήρθε πριν από ενάμιση χρόνο στους Πειραιώτες και έκτοτε έχει κατακτήσει το Conference League και ένα νταμπλ. Και πλέον έφτασε τις 50 νίκες σε μόλις 74 αγώνες. Συγκεκριμένα, έχει 34 στη Super League, 4 στο Κύπελλο, 7 στο Conference League και 5 στο Europa League.

Το ποσοστό νικών του αγγίζει το 68% και βρίσκεται κοντά στα επιτεύγματα των Ντούσαν Μπάγεβιτς (144 νίκες σε 208 ματς, 69%) και Πέδρο Μαρτίνς (143 νίκες σε 221 ματς, 65%).