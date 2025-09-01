ΑΕΚ: Στο προσκήνιο και πάλι ο Γκρούγιτς

Η ΑΕΚ θέλει να τελειώσει με το θέμα απόκτησης χαφ και το όνομα του Μάρκο Γκρούγιτς επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς φαίνεται πως είναι ο παίκτης που κυνηγά να πάρει η ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή. Ο Μάρκο Νίκολιτς φωτογράφισε χθες ότι η Ένωση είναι κοντά σε έναν ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας και φαίνεται πως πρόκειται για τον 29χρονο μέσο που ανήκει στην Πόρτο. Το όνομα του παίκτη είχε ακουστεί και νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι για την ΑΕΚ.

Ο Γκρούγιτς ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα και το 2016 αγοράστηκε από τη Λίβερπουλ αντί 7 εκατ. ευρώ, όντας η πρώτη μεταγραφή του Γιούργκεν Κλοπ επί των ημερών του στο Άνφιλντ. Στη Λίβερπουλ δεν αγωνίστηκε πολύ, πηγαίνοντας δανεικός στις Κάρντιφ και Χέρτα, ενώ το 2020 πήγε στην Πόρτο ως δανεικός, με τον πορτογαλικό σύλλογο να προχωρά στην αγορά του το 2022, καταβάλλοντας το ποσό των 9 εκατ. ευρώ.

Ο Γκρούγιτς προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό, στον αχίλλειο, από τον οποίο επανήλθε στη δράση τον Μάιο. Για τον παίκτη φέρεται να ενδιαφέρεται και ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής θα παίξουν οι ιατρικές εξετάσεις.