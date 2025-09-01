Η Νιούκαστλ κατέθεσε πρόταση στην Ρόμα για τον Ντόβμπικ

Οι «καρακάξες» μετά την συμφωνία με την Λίβερπουλ για την παραχώρηση του Αλεξάντερ Ίσακ, βγήκαν στην αγορά αναζητώντας επιθετικό.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της «Sun», η Νιούκαστλ κατέθεσε πρόταση στη Ρόμα, ζητώντας τον δανεισμό του 28χρονου Ουκρανού στράικερ, Αρτέμ Ντόβμπικ, προσφέροντας και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Με τον χρόνο να πιέζει, αφού σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία, η Νιούκαστλ περιμένει την απάντηση των Ρωμαίων, που είναι θετική σε ενδεχόμενη παραχώρηση του Ντόβμπικ.

Ο Ουκρανός επιθετικός, άλλωστε δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι και ψάχνεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρα τους.