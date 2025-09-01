Η Μπάγερν απέσυρε οριστικά την πρότασή της για τον Τζάκσον

Σε «ναυάγιο» εξελίχθηκε η μεταγραφή του Νίκολας Τζάκσον στην Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να αποσύρουν οριστικά την πρόταση δανεισμού στην Τσέλσι.

Οι ιθύνοντες της Μπάγερν είχαν δώσει τα χέρια με τους «μπλε» του Λονδίνου, για τον μονοετή δανεισμό του Σενεγαλέζου επιθετικού, με την συμφωνία να προέβλεπε και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο τραυματισμός του Λίαμ Ντέλαπ, ωστόσο άλλαξε τα δεδομένα, αφού η Τσέλσι έχοντας ξεμείνει από λύσεις στην επίθεση, αποφάσισε να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στον Νίκολας Τζάκσον.

Έτσι, οι «μπλε» ζήτησαν από τον 24χρονο επιθετικό να επιστρέψει στο Λονδίνο, με την Μπάγερν να αποσύρει την πρόταση δανεισμού και είναι άγνωστο αν οι Βαυαροί θα επανέλθουν τον Ιανουάριο.