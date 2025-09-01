Η Μίλαν έκλεισε τον Ραμπιό - Στα 10 εκατ το deal με Μαρσέιγ

Ο Γάλλος χαφ επιστρέφει στην Ιταλία για λογαριασμό των «ροσονέρι», που με αστραπιαίες διαδικασίες έκλεισαν την συμφωνία με την Μαρσέιγ.

Ο Αντριέν Ραμπιό μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχε στα αποδυτήρια, τέθηκε εκτός Μαρσέιγ με την Μίλαν να κάνει την κίνησή της για την απόκτηση του έμπειρου μέσου, καταθέτοντας πρόταση 10 εκατ. ευρώ.

Οι Μασσαλοί αποδέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής την πρόταση των «ροσονέρι» και πλέον ο Ραμπιό ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο Γάλλος χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με την Μίλαν για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και την Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ροσονέρι».