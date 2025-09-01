Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα συζητούν για διπλό μεταγραφικό deal

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θέλουν να αποκτήσουν τον Αργεντινό τερματοφύλακα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, ενώ οι «Χωριάτες» στοχεύουν στον Τζέιντον Σάντσο.

Λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για δύο ποδοσφαιριστές.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», κατέθεσαν πρόταση στην Άστον Βίλα, για την απόκτηση του Αργεντινού τερματοφύλακα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα κάτω από τα γκολπόστ.

Σύμμαχος της Γιουνάιτεντ, είναι ο έμπειρος τερματοφύλακας, που διαμήνυσε στην διοίκηση των «Χωριατών» ότι επιθυμεί να μετακινηθεί στο Μάντσεστερ, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να προσφέρουν 15 εκατ. ευρώ.

Η Άστον Βίλα από την πλευρά της, κατέθεσε πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο, σε ένα deal ξεχωριστό από αυτό του Μαρτίνες, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαρκή επαφή.