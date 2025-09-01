Τα αποτελέσματα των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων το Σαββατοκύριακο

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν το επιβλητικό 7-1 της Λιλ (αντίπαλος του ΠΑΟΚ), στην έδρα της Λοριάν, με τους περισσότερους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων να πανηγυρίζουν νίκες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Αντίπαλοι Ολυμπιακού
Πάφος: ΑΠΟΕΛ – Πάφος 0-1
Άρσεναλ: Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0
Μπαρτσελόνα: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα: 1-1
Αϊντχόφεν: Αϊντχόφεν – Τέλσταρ 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1
Καϊράτ Αλμάτι: Oκζέτπες – Καϊράτ 0-1
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3
Άγιαξ: Φόλενταμ – Άγιαξ 1-1
Αντίπαλοι Παναθηναϊκού
Ρόμα: Πίζα – Ρόμα 0-1
Φέγενορντ: Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ 0-3
Βικτόρια Πλζεν: Σλόβαν Λίμπερετς – Βικτόρια Πλζεν 1-1
Φερεντσβάρος: Ντέμπρετσεν – Φερεντσβάρος 0-3
Γιουνγκ Μπόις: Γιουνγκ Μπόις – Λουγκάνο 3-1
Στουρμ Γκρατς: Γκράτσερ – Στουρμ Γκρατς 0-3
Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Xιρενφέιν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-2
Μάλμε: Μάλμε – Ντέγκερφορς 1-1
Αντίπαλοι ΠΑΟΚ
Λιλ: Λοριάν – Λιλ 1-7
Ρεάλ Μπέτις: Ρεάλ Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μακάμπι Νετάνια 4-0
Λιόν: Λιόν – Μαρσέιγ: 1-0
Γιούνγκ Μπόις: Γιουνγκ Μπόις – Λουγκάνο 3-1
Λουντογκόρετς: Λουντογκόρετς – Μπότεφ 2-1
Μπραν: Κρίστιανσουντ – Μπραν 2-2
Θέλτα: Θέλτα-Βιγιαρεάλ 1-1
Αντίπαλοι ΑΕΚ
Φιορεντίνα: Τορίνο – Φιορεντίνα 0-0
Σάμροκ Ρόβερς: Σάμροκ Ρόβερς – Ντροχίντα 2-1
Τσέλιε: Τσέλιε – Ντομζάλε 4-1
Αμπερντίν: Αμπερντίν – Φόλκερκ 0-1
Κραϊόβα: Μποτοσάνι – Κραϊόβα 1-1
Σαμσουνσπόρ: Τράμπζονσπορ – Σαμσουνσπόρ 1-1