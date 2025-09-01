Τα αποτελέσματα των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων το Σαββατοκύριακο

Γεμάτο δράση ήταν το Σαββατοκύριακο, με τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης να δίνουν τις δικές του εγχώριες μάχες.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν το επιβλητικό 7-1 της Λιλ (αντίπαλος του ΠΑΟΚ), στην έδρα της Λοριάν, με τους περισσότερους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων να πανηγυρίζουν νίκες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα Αντίπαλοι Ολυμπιακού Πάφος: ΑΠΟΕΛ – Πάφος 0-1

Άρσεναλ: Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0

Μπαρτσελόνα: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα: 1-1

Αϊντχόφεν: Αϊντχόφεν – Τέλσταρ 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι: Oκζέτπες – Καϊράτ 0-1

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3

Άγιαξ: Φόλενταμ – Άγιαξ 1-1 Αντίπαλοι Παναθηναϊκού Ρόμα: Πίζα – Ρόμα 0-1

Φέγενορντ: Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ 0-3

Βικτόρια Πλζεν: Σλόβαν Λίμπερετς – Βικτόρια Πλζεν 1-1

Φερεντσβάρος: Ντέμπρετσεν – Φερεντσβάρος 0-3

Γιουνγκ Μπόις: Γιουνγκ Μπόις – Λουγκάνο 3-1

Στουρμ Γκρατς: Γκράτσερ – Στουρμ Γκρατς 0-3

Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Xιρενφέιν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-2

Μάλμε: Μάλμε – Ντέγκερφορς 1-1 Αντίπαλοι ΠΑΟΚ Λιλ: Λοριάν – Λιλ 1-7

Ρεάλ Μπέτις: Ρεάλ Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μακάμπι Νετάνια 4-0

Λιόν: Λιόν – Μαρσέιγ: 1-0

Λουντογκόρετς: Λουντογκόρετς – Μπότεφ 2-1

Μπραν: Κρίστιανσουντ – Μπραν 2-2

Θέλτα: Θέλτα-Βιγιαρεάλ 1-1 Αντίπαλοι ΑΕΚ Φιορεντίνα: Τορίνο – Φιορεντίνα 0-0

Σάμροκ Ρόβερς: Σάμροκ Ρόβερς – Ντροχίντα 2-1

Τσέλιε: Τσέλιε – Ντομζάλε 4-1

Αμπερντίν: Αμπερντίν – Φόλκερκ 0-1

Κραϊόβα: Μποτοσάνι – Κραϊόβα 1-1

Σαμσουνσπόρ: Τράμπζονσπορ – Σαμσουνσπόρ 1-1