ΑΕΚ: Έγραψε ιστορία ο Μάνταλος στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο αρχηγός της Ένωσης ανήμερα των γενεθλίων, κατέγραψε μια ιστορική επίδοση, με την συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Πέτρος Μάνταλος γιόρτασε τα γενέθλια του, πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 και ως... κερασάκι στην τούρτα, έγραψε ιστορία, αφού έπιασε τις 357 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Έτσι, ο Μάνταλος ανέβηκε στην 62η θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές σε Α' Εθνική/Super League, πιάνοντας τον Γιώργο Βλάχο και τον θρύλο της ΑΕΚ, Τόνι Σαβέσκι.