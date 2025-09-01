ΑΕΚ: Έγραψε ιστορία ο Μάνταλος στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Πέτρος Μάνταλος γιόρτασε τα γενέθλια του, πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 και ως... κερασάκι στην τούρτα, έγραψε ιστορία, αφού έπιασε τις 357 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Έτσι, ο Μάνταλος ανέβηκε στην 62η θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές σε Α' Εθνική/Super League, πιάνοντας τον Γιώργο Βλάχο και τον θρύλο της ΑΕΚ, Τόνι Σαβέσκι.
