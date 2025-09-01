«Πάτησε» Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς: «Θέλω τίτλους, αυτοί μένουν στο τέλος της καριέρας σου»

Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε τον βασικό του επιθετικό μετά την παραχώρηση του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με το SDNA να σας ενημερώνει πως ο «εκλεκτός» του Ρουί Βιτόρια ήταν ο Σίριλ Ντέσερς.

Το μεσημέρι της Κυριακής μάλιστα, ενημερωθήκατε πως ο Νιγηριανός στράικερ θα δώσει κόντρα στην Σέλτικ το τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς, αφού αμέσως μετά θα έμπαινε στο αεροπλάνο για τον Παναθηναϊκό.

Έτσι κι έγινε, με τον Ντέσερς να προσγειώνεται πριν από λίγα λεπτά στο «Ελ. Βενιζέλος», ώστε να περάσει στην διάρκεια της ημέρας από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «Τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το τι είναι αυτό που τον ώθησε να απαντήσει θετικά στον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει εδώ την καριέρα του:

«Παίξαμε με την Ρέιντζερς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα, είναι μια πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως η Ρέιντζερς πέρασε, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Είδα και την ιστορία και είναι ένας σπουδαίος σύλλογος».

Για το αν γνωρίζει πως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αγαπούν τους παίκτες που έχουν σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό:

«Την περσινή χρονιά παίξαμε στο Europa League με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι, ήταν ένα όμορφο γκολ. Αν αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια καλή σχέση με τους φιλάθλους θα είναι πολύ ωραίο. Φυσικά θα αντιμετωπίσουμε πολλές φορές τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες στο Πρωτάθλημα».

Για το στοιχείο που θέλει να βάλει στον Παναθηναϊκό και τους στόχους του:

«Στους αγώνες που αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό είδα ότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, παίζει πολύ στην αντίπαλη περιοχή. Εγώ θέλω να μπαίνω στα αντίπαλα καρέ και να σκοράρω όσο το δυνατόν περισσότερο. Πολλοί επιθετικοί θα σας πουν πως στόχος τους είναι να βάλουν πολλά γκολ. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε νίκες και να κατακτήσουμε τίτλους, αυτό είναι το μόνο που μένει στο τέλος της καριέρας σου. Αλλά για να κερδίσεις αγώνες χρειάζεσαι γκολ και ελπίζω να βοηθήσω σε αυτό».