«Πάτησε» Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε τον βασικό του επιθετικό μετά την παραχώρηση του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με το SDNA να σας ενημερώνει πως ο «εκλεκτός» του Ρουί Βιτόρια ήταν ο Σίριλ Ντέσερς.

Το μεσημέρι της Κυριακής μάλιστα, ενημερωθήκατε πως ο Νιγηριανός στράικερ θα δώσει κόντρα στην Σέλτικ το τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς, αφού αμέσως μετά θα έμπαινε στο αεροπλάνο για τον Παναθηναϊκό.

Έτσι κι έγινε, με τον Ντέσερς να προσγειώνεται πριν από λίγα λεπτά στο «Ελ. Βενιζέλος», ώστε να περάσει στην διάρκεια της ημέρας από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «Τριφύλλι».

