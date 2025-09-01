Παναθηναϊκός: 7 αγώνες, 4 γκολ, κανένα από φορ

Μετά από 7 επίσημα παιχνίδια στην φετινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός μετράει μόλις 4 γκολ, κανένα εκ των οποίων δεν έχει έρθει από επιθετικό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμεωπίζει σημαντικό πρόβλημα στο κομμάτι του σκοραρίσματος, αφού σε 7 επίσημα παιχνίδια μέσα στην σεζόν έχει πετύχει μόλις 4 γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το «Τριφύλλι» βρήκε δίχτυα στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Ρέιντζερς (1-1), σκόραρε εις διπλούν κόντρα στη Σαμσουνσπόρ (2-1) και φυσικά πέτυχε ένα γκολ στο πρώτο του ματς στο Πρωτάθλημα, απέναντι στον Λεβαδειακό (1-1).

Ο απολογισμός των τεσσάρων τερμάτων σε επτά παιχνίδια δεν είναι διόλου κολακευτικός για μια ομάδα που έχει υψηλές βλέψεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ τεράστια αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κανένα γκολ δεν έχει προέλθει από τα πόδια επιθετικού!

Φώτης Ιωαννίδης, Κάρολ Σφιντέρσκι και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχουν πάρει όλοι χρόνο συμμετοχής, όμως κανένας δεν έχει καταφέρει να... σπάσει το ρόδι και να συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα.

Αντιθέτως, δύο γκολ προέρχονται από αμυντικούς (Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν), ενώ τα άλλα δύο από τον Φίλιπ Τζούρισιτς.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού:

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός 2-0

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς 1-1 (Τζούρισιτς)

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0

Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1 (Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν)

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1 (Τζούρισιτς)