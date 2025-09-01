Άρης: «Τελειώνει» ο Ουζουνίδης - Φαβορί να τον διαδεχθεί ο Χάβι Γκράθια

Η ήττα του Άρη από τον Παναιτωλικό, προκάλεσε μεγάλους τριγμούς στο οικοδόμημα των «κίτρινων», με το κλίμα για τον Μαρίνο Ουζουνίδη να είναι βαρύ.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης μετά από συνάντηση που είχε με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, πήρε την απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι με τον Έλληνα τεχνικό, καταλήγοντας και στην αποζημίωση που θα λάβει.

Ήδη, μάλιστα έχει ξεκινήσει η αναζήτηση του αντικαταστάτη του Μαρίνου Ουζουνίδη, με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου και της Κέρκυρας, Χάβι Γκράθια να είναι το μεγάλο φαβορί.

Ο Ισπανός τεχνικός με θητεία σε Λιντς, Βαλένθια και Γουότφορντ, παραμένει άνεργος εδώ και έναν χρόνο και το όνομά του είναι σημειωμένο πολύ ψηλά στην λίστα του Άρη.