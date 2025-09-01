Εκεί που τελειώνουν τα λόγια... αρχίζει ο Παναθηναϊκός!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το εξαφανισμένο στο β' ημίχρονο τριφύλλι που κατάφερε να μην κερδίσει ματς με 1-0 από το 1ο λεπτό!

Στην πρεμιέρα ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από τη γκέλα κόντρα στον Αστέρα. Το πάλεψε όμως και στις καθυστερήσεις με δύο γκολάρες πήρε το πολύτιμο τρίποντο.

Πριν από λίγες ώρες, 2η αγωνιστική, ΑΕΚ ερχόταν από παιχνίδι μεγάλης έντασης στην Ευρώπη. Κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, έχασε ευκαιρίες για να το κλειδώσει, αλλά το κυριότερο δεν επέτρεψε ποτέ στον αντίπαλό της (Αστέρα Τρίπολης) να δημιουργήσει υποψία φάσης. Παρά το έλλειμα δυνάμεων πήρε την πολύτιμη νίκη (το 1-0 σαφώς την αδικεί) και έκανε το "2 στα 2".

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έπρεπε να διαχειριστεί την κόπωση από τον αγώνα με τη Ριέκα και κυρίως την ξαφνική απουσία του "Ντέλια". Του πήρε ώρα να βρει τη λύση αλλά τελικά τα κατάφερε. Το γκολ του Δημήτρη Πέλκα έφτασε και περίσσευε για να μπουν στο σακούλι οι τρεις βαθμοί. Και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως οι ερυθρόλευκοι και η Ενωση 2η σερί νίκη.

Ίσως ο τελευταίος "Ευρωπαίος" που περίμενες αυτή την αγωνιστική ότι θα έπαιρνε τον "μουτζούρη" ήταν ο Παναθηναϊκός. Ναι, ερχόταν από απαιτητικό 90λεπτό και ταξίδι στην Τουρκία, οπότε ήταν λογικό να θέλει διαχείριση το ματς. Αλλά κόντρα στον Λεβαδειακό του στρώθηκε το χαλί από το 1ο λεπτό. Οταν ο Τζούρισιτς με υπέροχο τακουνάκι σκόραρε νομίζω πως δεν υπήρχε ούτε ένας ο οποίος μπορούσε να φανταστεί τον εφιάλτη που θα ακολουθούσε για τους πράσινους. Δύο δοκάρια στη συνέχεια, ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και καλή κυκλοφορία, αλλά το ταμπλό "κολλημένο" στο 1-0.

Αυτό ήταν. Παναθηναϊκός στο β' ημίχρονο δεν υπήρχε. Εξαφανίστηκε. Μιλάμε για καθίζηση. Όσο περνούσε η ώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος έβλεπε πως από τη δική του διαχείριση θα μπορούσε να έρθει η ανατροπή. Την έκανε, φρέσκαρε την ομάδα του όπως έπρεπε, "προειδοποίησε" με φάσεις τον Παναθηναϊκό αλλά η ομάδα του Βιτόρια κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Μέχρι που ένας πρώην πράσινος, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς με γκολάρα "δώρισε" τον "μουτζούρη" στην ομάδα η οποία με την άθλια εμφάνισή της μετά το 45ο λεπτό τον άξιζε!

Απορίας άξιο πως ακόμη και μετά το 1-1 ο Βιτόρια δεν έβαλε τον Γερεμέγεφ μπας και "γέμιζε" κάπως την περιοχή του Λεβαδειακού, αφού ο Σφιντέρσκι όπως και όλοι οι μεσοεπιθετικοί του τριφυλλιού ήταν εύκολη λεία για τους παίκτες του Παπαδόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός αποκαμωμένος, από ένα σημείο και μετά δεν είχε ούτε ιδέες ούτε δυνάμεις ούτε πίστη. Η αρχική αντίληψη πως κουτσά στραβά θα "έσβηνε" το ματς στο 1-0 αποδείχθηκε μέγα λάθος. Ο Λεβαδειακός τον τιμώρησε δείχνοντας του τη σκληρή πραγματικότητα.

Ο Παναθηναϊκός το έκανε ξανά. Λες και δεν θα βαρεθεί να ξενερώνει τον κόσμο του ο οποίος απολάμβανε όλο το πρώτο ημίχρονο στην ιστορική Λεωφόρο. Πάνω που χάρηκαν οι οπαδοί του από την πρόκριση στη League Phase του Europa, από την καλή κλήρωση, από τις μεταγραφές που έρχονται για να δυναμώσουν τη δημιουργία και κυρίως τα "τελειώματα", η ομάδα του Βιτόρια τους τσάκισε την ψυχολογία.

Κυριολεκτικά εκεί που τελειώνουν τα λόγια... αρχίζει ο Παναθηναϊκός!