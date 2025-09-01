Ας περάσουμε στην επόμενη πίστα

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το καλοκαίρι του χωρίς απώλειες και πλέον ξεκινά η προσπάθεια δημιουργίας της βάσης για να πετύχει τους στόχους του. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Το καλοκαίρι δεν κοιτάς ποτέ τον τρόπο αλλά την ουσία. Έτσι, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Γιουρόπα, έκανε το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα και πάμε παρακάτω.

Σήμερα, κακό δεν τον λες, όμως δεν μπορούσε να βρει εύκολα το γκολ. Δεν κινδύνεψε, δημιούργησε φάσεις και στο τέλος της ημέρας θυμηθήκαμε γιατί μας αρέσει να βρίσκεται ο Πέλκας στο ρόστερ του. Πολλοί θα τον πούνε τσαπατσούλη, πολλοί θα μουρμουρίσουν για την αστάθειά του, εγώ θα πω απλά πως χαίρομαι όταν στο ρόστερ της ομάδας μου έχω παίκτες που ο τρόπος παιχνιδιού του στοχεύει ξεκάθαρα στο κακό του αντιπάλου. Η καριέρα του όλη είναι στημένη στο να κάνει τη ζημιά και σήμερα την έκανε στον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ έχει πέντε στα έξι κλινσιτ, το μοναδικό γκολ που δέχτηκε ήταν από στημένη μπάλα και παράλληλα έχει ενεργοποιήσει όλους τους παίκτες του μιας και άπαντες του ροτέισον έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στη διακοπή, ο Λουτσέσκου καλείται να προετοιμάσει και τους Βολιάκο – Μπιάνκο, παιδιά σε παραγωγική ηλικία και με χαρακτηριστικά που λείπουν από τους υπόλοιπους, ενώ δεν αποκλείω άλλη μία κίνηση μέχρι τη δήλωση της λίστας.

Ο ανταγωνισμός είναι ακραίος πλέον και στον ΠΑΟΚ έχουν συνειδητοποιήσει πως δεν μπορούνε να πάνε με ημίμετρα, ειδικά στα φορ. Ο Γιακουμάκης είναι αξιόπιστος, όμως δεν φτάνει.

Πηγαίνοντας λίγο στα μεταγραφικά, νομίζω πως ο Μπιάνκο επιλέχτηκε εν τέλει γιατί είναι ο μοναδικός που μπορεί να παίξει αντί του Μεϊτέ. Μέχρι σήμερα, ο Γάλλος δείχνει αναντικατάστατος – και λογικά είναι – όμως δεν μπορεί να πάρει όλα τα παιχνίδια. Με τον Ζαφείρη να έρχεται τον Γενάρη, ο παίκτης που θα ήταν χρήσιμος, θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστικά 6ριού και αυτός είναι ο Μπιάνκο. Με άλλο κορμί βέβαια, αλλά με τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να καλύψει τη θέση και να έχει δίπλα του Καμαρά ή Οζντόεφ και μελλοντικά Ζαφείρη.

Πάμε στα του ΑΣ, εκεί όπου πέντε πλέον είναι υπέρ της κοινής επιτροπής ΠΑΕ – Ερασιτέχνη. Αντιλαμβάνομαι πως δεν μπορούν να σκεφτούν οι υπόλοιποι δέκα πως εκτίθενται, αλλά σε κάποια φάση πρέπει να τους το αποκαλύψουν. Και οι τυφλοί είδαν και οι κουφοί άκουσαν.

Αναρωτιέμαι πόσο θράσος θα έχουν ακόμη για να κρατάνε τον ΠΑΟΚ δέσμιο σε ένα τάιμινγκ που στην χώρα βρέχει γήπεδα. Εκτός αν δεν τους απασχολεί να κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ και έχουν άλλη ατζέντα. Δικαιώνοντας όσους μιλάνε για ξένα προς τον ΠΑΟΚ συμφέροντα.

Μου ψέλλισαν τις προάλλες, πως σε αυτή τη τεχνοκρατική επιτροπή, σκέφτονται να βάλουν έναν κολλητό της Μενδώνη. Εδώ θα μου πεις έβαλαν τον γεωπολιτικό αναλυτή να μας ταράξει στην φανφάρα, στους κολλητούς υπουργών θα κολλήσουν;

Απλά η κλεψύδρα αδειάζει και από τα όσα καταλαβαίνω, οι συμμαχίες τους αρχίζουν και μειώνονται.