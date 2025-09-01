Βέρμπιτς: «Ο Λεβαδειακός μου έδωσε την ευκαιρία, δεν πανηγύρισα από σεβασμό στον Παναθηναϊκό»

Ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς μετά το ισόπαλο 1-1 του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, μίλησε για το γκολ που σημείωσε και την επιλογή του να μην πανηγυρίσει από σεβασμό στο Τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

«Eίναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα για την ομάδα μου, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχω παίξει στον Παναθηναϊκό και γνωρίζω πώς είναι να παίζεις μπροστά σε ένα υπέροχο κοινό όπως αυτό του Παναθηναϊκού.

Δεν πανηγύρισα από σεβασμό για τον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν πανηγυρίζω απέναντι σε ομάδα που αγωνίστηκα στο παρελθόν. Ο Λεβαδειακός μου έδωσε την ευκαιρία και νιώθω καλά.

Έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα φέτος και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή και είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό».