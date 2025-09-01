Η Βαγιεκάνο… φρέναρε την Μπαρτσελόνα

Μετά από ένα ανοικτό παιχνίδι με πολλές χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν, Βαγιεκάνο και Μπαρτσελόνα έμειναν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της La Liga.

Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα γνώρισε η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, παρόλο που προηγήθηκε απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα της, μένοντας στο ισόπαλο 1-1.

Οι “μπλαουγκράνα” κατάφεραν να προηγηθούν στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στο 40′. Το ματς ήταν αρκετά ανοικτό με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να κάνουν το παιχνίδι τους.

Η Βαγιεκάνο στο 67′ με τον Πέρες ισοφάρισε σε 1-1. Οι Καταλανοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση και την πίεση τους, ωστόσο αυτά δεν ήταν αρκετά για να κάνουν το 3Χ3 στο πρωτάθλημα.