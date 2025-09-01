Αντίπαλοι ΑΕΚ: Νέα ισοπαλία η Φιορεντίνα, άλλο ένα βήμα τίτλου η Σάμροκ - Όλα τα αποτελέσματα 

Η Φιορεντίνα δεν κατάφερε να κάνει γκολ της ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν στο Stadio Olimpico di Torino, έμεινε στο 0-0 με την Τορίνο και συνεχίζει δίχως νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι Βιόλα, είχαν τις φάσεις να φύγουν με το διπλό αλλά δεν ήταν αποτελεσματικοί, με τον Κεν να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 72' όταν η κεφαλιά του σχεδόν από την γραμμή του τέρματος, πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ισραέλ.

Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα αποτελέσματα των αντιπάλων της ΑΕΚ στο UEFA Conference League, η Σαμσουνσπόρ έμεινε όρθια στην Τραπεζούντα καθώς πήρε ισοπαλία 1-1 από την Τραμπζονσπόρ και παρέμεινε αήττητη στη σεζόν. Η ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς από την πλευρά της, κέρδισε με 2-1 την Ντροχέντα και βρέθηκε στο +9 από την Μποέμιανς, με 7 ματς να απομένουν κάτι που σημαινει πως βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο.

Η Τσέλιε συνέχισε ακάθεκτη στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, επικρατώντας με 4-1 της Ντομζάλε και διατηρώντας το απόλυτο με 7 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ η Κραϊόβα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Μποτοσάνι, βάζοντας τέλος στο σερί των έξι συνεχόμενων νικών της στο πρωτάθλημα Ρουμανίας. Τέλος η Αμπερντίν πάει από το κακό στο χειρότερο καθώς μετά τον αποκλεισμό της από το Europa League από τη Στεάουα, (κάτι που την έφερε στον δρόμο της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League), έχασε 1-0 εντός έδρας από τη νεοφώτιστη Φόλκερκ και είναι τελευταία και άποντη στην Πρέμιερσιπ, μετά από τρεις αγωνιστικές!

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών της ΑΕΚ στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00)

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45)

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ - Σάμροκ (19:45)

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

Φιορεντίνα - ΑΕΚ (22:00)

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45)

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ - Κραιόβα (22:00)

