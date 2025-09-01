Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το ματς με μόλις μία τελική στην εστία!

Μετά το γκολ του Τζούρισιτς στο πρώτο λεπτό, το τριφύλλι δεν έκανε άλλη τελική στην εστία του Λοντίγκιν σε ολόκληρη την αναμέτρηση!

Παρότι ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό με τον καλύτερο τρόπο και γκολ από τα αποδυτήρια, ο Παναθηναίκός υποχρεώθηκε σε οδυνηρή ισοπαλία με 1-1, στην επιστροφή του στο γήπεδο της «Λεωφόρου Αλεξάνδρας».

Ένας από τους λόγους είναι και η παροιμιώδης αστοχία των παικτών του, οι οποίοι παρότι τελείωσαν την αναμέτρηση με 20 τελικές, εντούτοις μόλις σε μία από αυτές (!) κατάφεραν να σημαδέψουν την εστία του Λοντίγκιν.

Κι αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό έγινε στο πρώτο λεπτό, τότε αντιλαμβάνεται κάποιος ότι σε ολόκληρη την υπόλοιπη αναμέτρηση, οι παίκτες του Ρούι Βιτόρια δεν κατάφεραν να πετύχουν εστία στις 19 τελικές που εκτέλεσαν από το 1-0 και μετά!

Κάτι που δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κάποιος, σε εντός έδρας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο ανάλογου βεληνεκούς.