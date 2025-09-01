Παπαδόπουλος: «Δείξαμε πως είμαστε καλή ομάδα - Δίκαιη η ισοπαλία»

Για την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, με τον τεχνικό του Λεβαδειακού να αναφέρει πως οι Βοιωτοί δίκαια πήραν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος στην COSMOTE TV:

Για το ματς: «Γι αυτό γίνονται οι αλλαγές. Μερικές φορές κάνεις τις αλλαγές και πάνε καλά οι παίκτες. Εξαρτάται από τους ίδιους. Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα παρότι δεν πήγαμε καλά. Δώσαμε αρκετούς χώρους σε μια ποιοτική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός.

Στο δεύτερο μέρος το διορθώσαμε, κλείσαμε τους διαδρόμους. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο κομμάτι. Δίκαια πήραμε βαθμό. Δεχθήκαμε γκολ και αντιδράσαμε, αυτό δείχνει νοοτροπία μεγάλης ομάδας.»

Για το αν ήταν πιο σημαντική η αντίδραση σε αυτό το ματς επειδή ήταν πιο δύσκολο: «Όλα είναι δύσκολα. Και το ματς με την Κηφισιά αλλά και σήμερα κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα δείξαμε την εικόνα που θέλαμε από την ομάδα μας»