Το πανέμορφο τέρμα του Βέρμπιτς που έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδειακό κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)

Ποδόσφαιρο
Με ένα πανέμορφο τέρμα του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στο 86ο λεπτό, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Σλοβένο πρώην άσο του Τριφυλλιού να μην πανηγυρίζει το τέρμα που πέτυχε.
