Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το πανέμορφο τέρμα του Βέρμπιτς που έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδειακό κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid) 01-09-2025 00:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Λεβαδειακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με ένα πανέμορφο τέρμα του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στο 86ο λεπτό, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Σλοβένο πρώην άσο του Τριφυλλιού να μην πανηγυρίζει το τέρμα που πέτυχε. Χαμογελαστοί, με… καλεσμένο ανάμεσά τους: Αυτή είναι η πρώτη κοινή φωτό Γιώργου Λιάγκα-Μαρίας Αντωνά! (Pic) dailymedia.gr Νέο «χοντρό» επεισόδιο με Άδωνι… (Vid) instanews.gr Κι όμως, αυτή η εγκατάλειψη είναι ευλογία για τον Λάντο Νόρις... menshouse.gr Ούτε ντρίπλες, ούτε τακουνάκια: Να μένει στο κουτί και να σκοράρει... menshouse.gr «Βγάλαμε λεφτά χάρη στον πράσινο χρυσό»: Ο πρωτοπόρος γεωπόνος που έφερε στην Ελλάδα το φρούτο που εγινε εθνικό κεφάλαιο menshouse.gr Να μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα με την Εθνική… menshouse.gr Κυριάκος Μητσοτάκης: Με το μυαλό στον ΠΑΟΚ instanews.gr «Κλείδωσε»: Σ’ αυτό το κανάλι θα δούμε τους προκριματικούς αγώνες της Ελλάδας για το Μουντιάλ dailymedia.gr Το πανέμορφο τέρμα του Βέρμπιτς που έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδειακό κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid) SHARE