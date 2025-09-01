Το πανέμορφο τέρμα του Βέρμπιτς που έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδειακό κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)

Με ένα πανέμορφο τέρμα του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στο 86ο λεπτό, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Σλοβένο πρώην άσο του Τριφυλλιού να μην πανηγυρίζει το τέρμα που πέτυχε.