Κριτική Παναθηναϊκού: Έμεινε στα... αποδυτήρια στο ημίχρονο και έπαθε «κάζο»

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ρουί Βιτόρια. Δύο διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασε η ομάδα, που στο πρώτο μέρος έχασε σωρεία ευκαιριών αλλά στο δεύτερο έχασε τον έλεγχο του αγώνα.

Αλμπάν Λαφόν: Στο γκολ του Βέρμπιτς δεν φέρει ευθύνη, αφού το τελείωμα ήταν εντυπωσιακό και από πολύ κοντά. Από εκει και πέρα ήταν θετικός, έκανε μια καλή επέμβαση και είχε σιγουριά στις εξόδους και όταν είχε την μπάλα στα πόδια του.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Καλό πρώτο ημίχρονο για τον Ιταλό μπακ, που έκανε την διαφορά στην πλευρά του. Από δικό του σουτ ήρθε το γκολ του Τζούρισιτς, έφτιαξε φάσεις, πατούσε διαρκώς περιοχή και παράλληλα ήταν σταθερότατος στα αμυντικά του καθήκοντα. Στην επανάληψη ωστόσο είναι αυτός που δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Βέρμπιτς στην φάση του 1-1.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις ο Αμερικανός, που κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες και κράτησε μακριά από την εστία του Λαφόν στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα τους Βοιωτούς.

Αχμέντ Τουμπά: Σταθερός γενικά και ο Αλγερινός, που παράλληλα ήταν απειλητικός και στην αντίπαλη περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας δοκάρι.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Πάρα πολύ μαχητικός ο Σέρβος, που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού όταν κέρδισε κόρνερ και πλάγια σε... χαμένες φάσεις. Έτρεξε αρκετά, συμμετείχε στην ανάπτυξη από αριστερά και γενικά έδειξε καλό πρόσωπο. Στην επανάληψη υποχώρησε κι αυτός και δεν μπόρεσε να δώσει τίποτα δημιουργικά.

Πέδρο Τσιριβέγια: Ο «εγκέφαλος» του Παναθηναϊκού ανέλαβε την οργάνωση του παιχνιδιού, μοίρασε σωστά την μπάλα και παράλληλα καθοδηγούσε τους συμπαίκτες του, χειροκροτώντας και κάποιες σωστές ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο. Έπεσε και η δική του απόδοση στο δεύτερο μέρος, με το «Τριφύλλι» να χάνει από ένα σημείο και μετά τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής.

Άνταμ Τσέριν: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου, έχοντας δοκάρι, δημιουργώντας το δοκάρι του Τουμπά και ταλαιπωρώντας πολύ τους φιλοξενούμενους. «Μεταμορφώθηκε» στην επανάληψη, με την κούραση να είναι εμφανής από ένα σημείο και μετά.

Τάσος Μπακασέτας: Δεν του πήγε το παιχνίδι όπως θα ήθελε και δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά στην ομάδα. Αντικαταστάθηκε κατά την διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Ματέους Τετέ: Σπατάλησε δύο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη είχε πολύ κακές αποφάσεις και δεν βοήθησε την ομάδα του να γίνει απειλητική.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Ο Σέρβος είναι απολαυστικός όταν έχει κέφια και το απέδειξε και σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε με υπέροχο τακουνάκι, έβγαλε όμορφες μπαλιές στους συμπαίκτες του, πήγε σε ατομικές ενέργειες, κέρδισε φάουλ και θα μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ. Στην επανάληψη έπεσε αρκετά η απόδοσή του, με αποτέλεσμα την αντικατάστασή του.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Αν και τροφοδοτήθηκε ελάχιστα για να απειλήσει ο ίδιος, στο πρώτο ημίχρονο συμμετείχε στην κυκλοφορία και πρέσαρε καλά. Έπεσε πάρα πολύ στην επανάληψη, όπου ήταν... απλή αναφορά στο φύλλο αγώνος.

Ρανέτο Σάντσες: Ντεμπούτο για τον Πορτογάλο, που χρειάζεται ακόμα ρυθμό, πρόλαβε πάντως να δείξει τις ικανότητές του με κάποιες πολύ όμορφες και έξυπνες μπαλιές.

Αντριάνο Μπρέγκου: Μπήκε για να φρεσκάρει την μεσαία γραμμή της ομάδας του, δίχως να φανεί ιδιαίτερα.

Ανάς Ζαρουρί: Μια ακόμα φορά που ήρθε από τον πάγκο και δεν κατάφερε να δώσει κάτι στην ομάδα και να γίνει επιδραστικός.

Ντάνιελ Μαντσίνι: Έχασε μια ευκαιρία από δύσκολη θέση στο φινάλε, όμως γενικά έπαιξε για λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.