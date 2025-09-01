Σάστρε: «Στην Ευρώπη θα δείξουμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ!»

Ο Ζόαν Σάστρε τόνισε πως είναι μία περίοδος αρκετά σκληρή γι' αυτούς με το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο, αλλά στην Ευρώπη θα δείξουν ποιος είναι ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι μία σκληρή περίοδος το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο! Είναι σίγουρα μία απαιτητική περίοδος για εμάς, αλλά η πρόκριση στους ομίλους και το 2/2 στο πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικά. Στέκομαι στην Ευρώπη, γιατί θα δείξουμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ!

Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα αρκετά σκληρή, όπως δυσκολευτήκαμε και να κρατήσουμε το μηδέν, αλλά και να σκοράρουμε. Στο τέλος όμως καταφέραμε να πάρουμε μια σημαντική νίκη!

Το πιο σπουδαίο παιχνίδι είναι πάντα το επόμενο, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που θέτει πάντα στόχους, αλλά κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι.

Το Europa είναι μια διοργάνωση άκρως απαιτητική! Το γεγονός ότι είμαστε εκεί, δείχνει και τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Σαν ΠΑΟΚ αυτό που λέω πάντα είναι να παραμείνουμε σκληροί στο γήπεδο μας, να κερδίσουμε βαθμούς και να δούμε κάθε ματς ξεχωριστά».