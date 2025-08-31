Πέλκας: «Υπάρχει περισσότερη δίψα φέτος» - Τι είπε για Γιακουμάκη - Ζαφείρη!

Μεγαλύτερη δίψα διακρίνει ο Δημήτρης Πέλκας την φετινή σεζόν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μίλησε για την νίκη (1-0) απέναντι στον Ατρόμητο αλλά και για τους Γιακουμάκη - Ζαφείρη.

Ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου μίλησε για την προσαρμογή του Γιακουμάκη, τονίζοντας πως μπήκε γρήγορα στο κλίμα, δεδομένου πως γνωρίζει τις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην... πίεση που άσκησε στον Ζαφείρη προκειμένου να πει το «ναι» στον ΠΑΟΚ!

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Δεν είχαμε κανένα άγχος, γιατί ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το παιχνίδι, πιέζαμε, βρήκαμε το γκολ, παρότι είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Ο Ατρόμητος ήταν αρκετά πίσω στο ξεκίνημα του ματς, αλλά ακόμα περισσότερο όταν έμεινε και με δέκα παίκτες.

Γενικά στα πρώτα παιχνίδια όλα είναι κάπως δύσκολα, είμαστε χαρούμενοι που κάναμε το 2/2 και που μπήκαμε στη League Phase του Europa. Γενικά σε κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να επιβάλλουμε το δικό μας τρόπο, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τον αντίπαλο που παίζει διαφορετικά, όπως έκανε η Ριέκα που ήταν πιο πολύ ανοικτή.

Ο Ατρόμητος δεν είναι τέτοια ομάδα, είναι πιο κλειστή, παίζει πιο καλή άμυνα, ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλη η ομάδα δουλεύει στο να κρατήσει το μηδέν, αλλά και για να πετύχει το γκολ. Είμαστε χαρούμενοι που κρατήσαμε το μηδέν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος για να προχωρήσουμε.

Έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης, γιατί ακόμα δεν έχουμε παίξει αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Η αλλαγή που υπάρχει φέτος είναι πως υπάρχει περισσότερη δίψα, γιατί το να φτάσεις στην κορυφή είναι κάτι εύκολο, το δύσκολο είναι να παραμείνεις.

Η προσαρμογή του Γιακουμάκη έγινε πολύ γρήγορα. Τον ξέραμε, τον βάλαμε στο κλίμα γρήγορα. Το ξέρει το πρωτάθλημα, ήταν εύκολο και νομίζω θα δούμε πολύ ωραία πράγματα.

Αναφορικά με τον Ζαφείρη, τον ζάλιζα λίγο με μηνύματα… Του έλεγα "τελείωνε κι έλα σε περιμένουμε". Κάθε ομάδα σε όλες τις χώρες, χρειάζεται το εγχώριο στοιχείο. Ολες οι ομάδες το χρειάζονται, ξέρουμε καλύτερα κάποια πράγματα και βοηθάμε πολύ γενικά».