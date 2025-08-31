Λόβρεν: «Φέτος είμαστε πιο αποφασιστικοί»

Ο Ντέγιαν Λόβρεν μίλησε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, τονίζοντας πως φέτος είναι πιο αποφασιστικοί σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι σήμερα, προερχόμασταν από ένα μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη, ξοδέψαμε πολλή ενέργεια. Είναι δύσκολο να επανέλθεις σε τρεις μέρες. Τα καταφέραμε όμως και σημασία έχουν οι τρεις πόντοι. Από πέρσι, καταφέραμε να καταλάβουμε τι κάνουμε λάθος. Το πιο σημαντικό ήταν η επιθετικότητα στη μονομαχία. Δεν είχαμε την απαραίτητη επιθετικότητα όταν χάναμε τη μπάλα να αμυνόμαστε από ψηλά. Φέτος ο επιθετικός ξεκινάει την άμυνα. Έχουμε αποφασιστικότητα φέτος και δε χάνουμε την υπομονή μας στο παιχνίδι. Αυτοί είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες και αυτός φαίνεται».