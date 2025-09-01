Η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήθελε μέσα στο γήπεδο, τώρα να το κάνει και έξω απ’ αυτό

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ που έκανε ένα ονειρικό καλοκαίρι και τώρα έχει μπροστά της μεταγραφές

Δεδομένο: αν έλεγαν σε κάθε φίλο της ΑΕΚ στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, πως θα έμπαινε στο φθινόπωρο έχοντας κάνει αήττητη πορεία και πρόκριση στην τελική φάση του Κόνφερενς Λιγκ, κόντρα μάλιστα σε ισχυρούς αντιπάλους, και παράλληλα, θα είχε κάνει δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο, τότε το πιθανότερο είναι πως θα τον αγκάλιαζε σφιχτά και θα το έπαιρνε όπως είναι όλο το πακέτο.

Φτάσαμε στο φινάλε του καλοκαιριού και μέσα στο γήπεδο, η ΑΕΚ έχει κάνει όλα όσα έπρεπε και ακόμα περισσότερα. Ο Νίκολιτς έχει πετύχει να κάνει το συνονθύλευμα που προκαλούσε οίκτο με την εικόνα του και έφτανε να χάνει ακόμα και από… συνήθεια, σε ένα αήττητο γκρουπ που καταφέρνει να επιβάλει τον δικό του τρόπο στο παιχνίδι. Ο Σέρβος έδειξε πως δεν μπορεί να εναλλάσσεται ακόμα και μέσα στο παιχνίδι και δεν ακυρώνει (πλην Γιόνσον) κανέναν παίκτη του. Μέχρι και ο Πιερό βρήκε ρόλο και γκολ στο παιχνίδι.

Ο Πινέδα και ο Ελίασον

Κάπως έτσι κύλησε και το ματς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Νίκολιτς απέφυγε τα εκτεταμένα και επικίνδυνα ροτέισον, που κατά το παρελθόν στοίχιζαν δραματικά στην ΑΕΚ. Αυτό είχε ένα κόστος, καθώς κομβικοί παίκτες όπως ο Μαρίν, ήταν φανερό πως δεν είχαν την φρεσκάδα και τα τρεξίματα άλλων αγώνων. Αλλά είχε ξανά έναν διαστημικό Πινέδα που έκοβε και έραβε στην μεσαία γραμμή και ένωνε τις γραμμές, είχε τον Ελίασον «σεληνιασμένο» να περνά από πάνω τους αντιπάλους του.

Είναι άξιο αναφοράς, πως από την στιγμή που η ΑΕΚ έφυγε από ρόμβους και τριγωνομετρία και άρχισε να κάνει αυτό που μπορεί, ξέρει και διαθέτει τους παίκτες, καλύτερα, κάνει σπουδαία παιχνίδια, συνδυάζοντας καλές εμφανίσεις και νίκες. Αξιοποιεί στο μέγιστο τις στατικές μπάλες, έχει πλουραλισμό στο παιχνίδι, αν και η δεξιά πλευρά αυτήν την περίοδο δείχνει πραγματικά εντυπωσιακή. Στάθηκα πριν στο ροτέισον, γιατί κόντρα στην αδηφάγα επιθυμία κάποιων να παίξουν όλοι, πρέπει να παίζουν αυτοί που ξεχωρίζουν γιατί χρειάζονται χρόνο για να βρεθούν μεταξύ τους.

Τα δυο φορ και η τετράδα στην ευθεία

Η ΑΕΚ κατάφερε να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από τον Αστέρα που επιβεβαίωσε πως είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Αλλά η ΑΕΚ ήταν εκείνη που είχε φέρει το ματς στα μέτρα της. Για να πω την μαύρη αλήθεια, επειδή έχω αποθεώσει τον Νίκολιτς για τις παρεμβάσεις του μέσα στα ματς στα προηγούμενα παιχνίδια, με ξένισε με την αλλαγή του Γιόβιτς και την εφαρμογή του 4-4-2 στην ευθεία.

Φαίνεται πως είναι στο μυαλό του Νίκολιτς να παίζει συχνά με δύο φορ, αλλά με δύο φορ που έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά δεν θεωρώ πως είναι αποδοτικό. Συν τοις άλλοις, με χαφ τον Πινέδα και τον Μάνταλο δεν υπάρχουν γραμμές που να κρατούν μπροστά από την άμυνα. Στα δικά μου μάτια είναι μια εξεζητημένη επιλογή, δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει. Βέβαια, ο νικητής δεδικαίωτε και άρα οφείλουμε να δούμε που θα πάει αυτό και όταν θα έρθουν οι ενισχύσεις.

Αμυντικός χαφ και οι άλλες μεταγραφές

Πάμε και στο ζουμάκι των μεταγραφών. Εκτιμώ πως η ΑΕΚ θα κάνει τουλάχιστον μία ακόμα κίνηση όσο έχει περιθώριο και για την ευρωπαϊκή λίστα, με την απόκτηση αμυντικού χαφ. Είναι δεδομένο πως χρειάζεται εκεί ακόμα έναν παίκτη, αφού ο Γιόνσον είναι φανερό πως δεν υπολογίζεται και από την άλλη δεν έχει ενθουσιαστεί κανείς από τα ματς των Λιούμπισιτς και Περέιρα. Εκτός εάν με την επιστροφή του Αργεντινού γυρίσει ξανά η λογική του ρόμβου, οπότε θα πάει αλλού η δουλειά.

Η εκτίμηση μου, δεν έχει αλλάξει σε σχέση με όσα σας ανέφερα και τις προηγούμενες ημέρες. Θεωρώ, πως πέραν του χαφ, η ΑΕΚ έχει ανάγκη φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γιόβιτς που είναι το μεγάλο απόκτημα και ο βασικός της επιθετικός. Πέραν αυτού, κρίνω αναγκαία την ενίσχυση σε δεξί άκρο της άμυνας (αντί Οντουμπάτζο), ένα ακόμα στόπερ (αφού δεν βρίσκεται λύση με τον Μήτογλου), ίσως έναν ακόμα ακραίο αφού ο Ελίασον είναι ολομόναχος στην δεξιά πλευρά.

Η ποιότητα και η ενίσχυση

Ορθά ο Νίκολιτς τονίζει πως δεν θέλει πολλούς παίκτες, αλλά ποιοτικούς. Αρα, το κρίσιμο είναι να βρίσκει παίκτες που θα μπορεί να χρησιμοποιεί και δεν θα είναι εκεί απλά για να πιάνουν χώρο. Η ΑΕΚ πρέπει να βρει λύση για να αποχωρήσει ο Μήτογλου, να βρεθεί φόρμουλα με τον Κάλενς, να βρει τι θα κάνει με τον Μαρσιάλ, να κρίνει αν είναι η λύση που θέλει ανάμεσα σε Γιόβιτς και Ζίνι ο Πιερό, να δει πως θα χειριστεί το θέμα Γιόνσον.

Δύσκολα πράγματα, δεδομένου πως μπαίνουμε στο φινάλε των μεταγραφών, πρέπει να βρεις λύσεις με 4-5 παίκτες και να προσθέσεις άλλους 4-5. Δύσκολα και ίσως ανέφικτα, εκτός εάν έχει υπάρξει η κατάλληλη προεργασία. Πάντως, δεν είναι λογικό να έχεις «παρκαρισμένα» συμβόλαια που φτάνουν κοντά στα 7,5 εκατ. ευρώ. Πάντως, για να μην χανόμαστε σε ημερομηνίες, είναι μια κουβέντα η ευρωπαϊκή λίστα με τα ζητήματα που έχει ήδη για τον αριθμό παικτών και μια άλλη κουβέντα, τι θα συμβεί συνολικά για την ενίσχυση της ομάδας.

