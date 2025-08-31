Βόκολος: «Πάντα ο Ατρόμητος έχει υψηλούς στόχους»

Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, ικανοποιημένος από την συνολική αμυντική προσπάθεια φάνηκε ο Λεωνίδας Βόκολος στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ και σε όλες τις ελληνικές ομάδες, που πέτυχαν κάτι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν για μας ένα δύσκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις μέσα στον ΠΑΟΚ, με την ποιότητα που έχει και μένεις από νωρίς με 10 παίκτες, τα πράγματα δυσκολεύουν. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, ήμασταν πειθαρχημένοι στην άμυνα. Μας μένει μία πικρία, καθώς δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Συνεχίζουμε, μόλις το δεύτερο παιχνίδι, ενθαρρυντικά τα δείγματα, να βελτιώσουμε πράγματα στη διακοπή για να παρουσιαστούμε καλύτεροι στη συνέχεια».

Για το ποιος είναι ο στόχος του Ατρομήτου και αν θα κάνει προσθήκες ο Ατρόμητος: «Όσον αφορά το ρόστερ περιμένουμε σίγουρα 1-2 πράγματα, τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Νωρίς να μιλάμε για στόχο. Ο Ατρόμητος κινείται πάντα ψηλά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να βελτιωνόμαστε και να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη. Στο τέλος θα κάνουμε τη... σούμα και θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Αυτό λέω συνέχεια στα παιδιά, να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό, για να δικαιώσουμε την ομάδα και τον κόσμο της».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Είναι πολύ νωρίς. Ένα πρώτο πλεονέκτημα έχουν οι ομάδες που είναι πιο έτοιμες λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι «μεγάλες» ομάδες είναι όλες βελτιωμένες, θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις, αλλά νωρίς να μιλάμε για κατάταξη».