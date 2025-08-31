Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Βόκολου

Ζωντανά από την Τούμπα η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Βόκολου, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.