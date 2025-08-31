Λουτσέσκου: «Ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών - Βάση για να χτίσουμε η νίκη»

Ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών του εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την επικράτηση (1-0) του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, τονίζοντας πως η νίκη αποτελεί την βάση για το «χτίσιμο» που στοχεύει ο Δικέφαλος την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την νίκη και το μηδέν παθητικό: «Εκτός από το γεγονός ότι δεν δεχθήκαμε γκολ, είμαι ικανοποιημένος από την αντίδραση όλων των παικτών, που έτρεξαν, πίεσαν τον αντίπαλο και δεν του επέτρεψαν να δημιουργήσει καταστάσεις αντεπίθεσης. Είναι μια βάση για να χτίσουμε κάτι. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια, στο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ που έληξε 0-0, όταν βγήκα στην συνέντευξη Τύπου γεμάτος αυτοπεποίθηση, είχα δηλώσει πως κάτι καλό χτίζουμε και κάτι τέτοιο συνέβη στο τέλος της χρονιάς».

Για αν η αποβολή του Ατρομήτου έκανε τα πράγματα ευκολότερα για τον ΠΑΟΚ: «Ο Ατρόμητος είναι μια οργανωμένη ομάδα χωρίς την μπάλα, είναι πάντα ένας δύσκολο αντίπαλος. Κάναμε τον αντίπαλο να τρέξει, έκαναν κάποια λάθη αλλά για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο στον κόσμο όταν έχει απέναντι 10 παίκτες τόσο χαμηλά στο γήπεδο».