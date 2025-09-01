Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ανηφόρα από νωρίς για Παναθηναϊκό

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 2η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|2
|6
|4-0
|2. AEK
|2
|6
|3-0
|3. ΠΑΟΚ
|2
|6
|2-0
|4. Λεβαδειακός
|2
|4
|4-3
|5. Ατρόμητος
|2
|3
|2-1
|6. ΟΦΗ
|1
|3
|1-0
|7. Παναιτωλικός
|2
|3
|2-2
|8. Άρης
|2
|3
|2-2
|9. Παναθηναϊκός
|1
|1
|1-1
|10. Κηφισιά
|2
|1
|3-4
|11. ΑΕΛ
|2
|1
|1-2
|12. Πανσερραϊκός
|2
|0
|0-3
|13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|2
|0
|0-3
|14. Βόλος ΝΠΣ
|2
|0
|0-4
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)*
Aστέρας Τρίπολης AKTOR - ΑΕΛ
Ατρόμητος - ΑΕΛ
Κηφισιά - Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός - ΑΕΚ
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ
* Η Super League δεν έχει ανακοινώσει τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων,