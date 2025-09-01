Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ανηφόρα από νωρίς για Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ομάδα από το Big-4 που έχει βαθμολογική απώλεια και μετά το 1-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, αναγκάζεται να κυνηγάει από νωρίς στην βαθμολογία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 2η αγωνιστική έχει ως εξής: 1. Ολυμπιακός 2 6 4-0 2. AEK 2 6 3-0 3. ΠΑΟΚ 2 6 2-0 4. Λεβαδειακός 2 4 4-3 5. Ατρόμητος 2 3 2-1 6. ΟΦΗ 1 3 1-0 7. Παναιτωλικός 2 3 2-2 8. Άρης 2 3 2-2 9. Παναθηναϊκός 1 1 1-1 10. Κηφισιά 2 1 3-4 11. ΑΕΛ 2 1 1-2 12. Πανσερραϊκός 2 0 0-3 13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2 0 0-3 14. Βόλος ΝΠΣ 2 0 0-4 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)* Aστέρας Τρίπολης AKTOR - ΑΕΛ Ατρόμητος - ΑΕΛ Κηφισιά - Παναθηναϊκός Λεβαδειακός - ΑΕΚ ΟΦΗ - ΠΑΟΚ Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ * Η Super League δεν έχει ανακοινώσει τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων,