MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ανηφόρα από νωρίς για Παναθηναϊκό

Ποδόσφαιρο
0
Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ομάδα από το Big-4 που έχει βαθμολογική απώλεια και μετά το 1-1 απέναντι στον Λεβαδειακό, αναγκάζεται να κυνηγάει από νωρίς στην βαθμολογία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 2η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 2 6 4-0
2. AEK 2 6 3-0
3. ΠΑΟΚ 2 6 2-0
4. Λεβαδειακός 2 4 4-3
5. Ατρόμητος 2 3 2-1
6. ΟΦΗ 1 3 1-0
7. Παναιτωλικός 2 3 2-2
8. Άρης 2 3 2-2
9. Παναθηναϊκός 1 1 1-1
10. Κηφισιά 2 1 3-4
11. ΑΕΛ 2 1 1-2
12. Πανσερραϊκός 2 0 0-3
13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2 0 0-3
14. Βόλος ΝΠΣ 2 0 0-4

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)*

Aστέρας Τρίπολης AKTOR - ΑΕΛ

Ατρόμητος - ΑΕΛ

Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός - ΑΕΚ

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ

* Η Super League δεν έχει ανακοινώσει τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων,

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ανηφόρα από νωρίς για Παναθηναϊκό