Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Συνέχισαν με νίκες Γιουνγκ Μπόις, Μακάμπι και Λουντογκόρετς, «γκέλα» στο 90΄για τη Μπραν

Η Μπραν δέχτηκε την ισοφάριση στο 90΄από την Κρίστιανσουντ με την υπόθεση τίτλος να απομακρύνεται, ενώ με νίκες συνέχισαν στις εγχώριες διοργανώσεις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις και Λουντογκόρετς.

Οι πρωταθλητές Ισραήλ, ο πρώτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη απέναντι στη Μακάμπι Νετάνια από το πρώτο ημίχρονο. Μέσα σε δύο λεπτά, στο 20΄και στο 22΄, η ομάδα του... λαού με σκόρερ τους Πέρετζ και Νικολαέσκου προηγήθηκε με 2-0, με τον πρώτο να σκοράρει και στο 62΄για το 3-0. Tο τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Νόι. Με τη νίκη αυτή η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα και μάλιστα με το ίδιο σκορ.

Η Γιουνγκ Μπόις είχε εύκολο «έργο» απέναντι στη Λουγκάνο του Γιώργου Κούτσια, της οποίας επικράτησε με 3-1. Ο Μπεντία από την... άσπρη βούλα άνοιξε το σκορ στο 11΄με τη Λουγκάνο να ισοφαρίζει (1-1) στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Μάρκες. Με γκολ των Φάσναχτ (48΄) και Μπεντία (80΄) οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη τελικά φτάνοντας τους 8 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Ελβετίας.

Η Μπραν απομακρύνθηκε και άλλο από την κορυφή του πρωταθλήματος Νορβηγίας μετά το 2-2 στην έδρα της Κρίστιανσουντ. Παρότι η αντίπαλος του Δικεφάλου προηγήθηκε στο 67΄και στο 69΄με δύο γκολ του Μάγκνουσον (0-2), οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση. Αρχικά μείωσαν στο 75΄με τον Ίσα και ισοφάρισαν στο 89΄με τον ίδιο παίκτη για το τελικό 2-2, με το οποίο η Μπραν έφτασε στους 37 βαθμούς μετά από 19 αγώνες, όντας στο -8 από την πρωτοπόρο Μπόντο Γκλιμτ.

Tέλος, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βουλγαρίας, η Λουντογκόρετς με τη δύσκολη νίκη (2-1) επί της Μπότεφ Πλόβντιβ «πάτησε» κορυφή με 16 βαθμούς. Το σκορ άνοιξε στο 22΄ο στόπερ Κούρτουλους, ο Μίνκοφ ισοφάρισε στο 43΄, ενώ ο Κότσεφ στο 49΄έδωσε πολύ σημαντικό τρίποντο στους πρωταθλητές της χώρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 – 19:45)

2η αγωνιστική: Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10 – 22:00)

3η αγωνιστική: Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10 – 22:00)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11 – 22:00)

5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11 – 19:45)

6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12 – 19:45)

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1 – 19:45)

8η αγωνιστική: Λιόν – ΠΑΟΚ (29/1 – 22:00)