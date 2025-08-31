Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Τρίποντο με «υπογραφή» Πέλκα

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα του Ατρομήτου, αλλά ο Πέλκας ήρθε από τον πάγκο... λυτρώνοντας τον Δικέφαλο.

Παβλένκα: Δεν είχε ιδιαίτερη «δουλειά», πέραν ενός σουτ του Τζοβάρα από μακριά, το οποίο απομάκρυνε αποτελεσματικά σε κόρνερ.

Σάστρε: Με τον Ατρόμητο να «κλείνεται» στα καρέ του, ο Ισπανός ήταν συνεχώς ψηλά. Επιχείρησε αρκετές σέντρες, ενώ είχε ένα πολύ καλό σουτ στο πρώτο ημίχρονο.

Κεντζιόρα: «Βράχος» της άμυνας, με... highlight ένα απίστευτο τάκλιν στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο θα έβγαζε τον Ατρόμητο σε τετ α τετ.

Λόβρεν: Σταθερός χωρίς λάθη και κυρίαρχος στα ψηλά στις περισσότερες μονομαχίες με τον Οζέγκοβιτς. Δεν χρειάστηκε να «δουλέψει» αρκετά σήμερα.

Τέιλορ: Όχι τόσα πολλά ανεβάσματα από τ΄αριστερά, με τον ΠΑΟΚ να παίζει από τη δεξιά πλευρά, χωρίς πάντως να εκτεθεί στα μετόπισθεν.

Μεϊτέ: Ξανά εκ των διακριθέντων του Δικεφάλου, φαίνεται πως αποδεικνύει αυτό που είχε δηλώσει, πως κάθε παιχνίδι θα νιώθει και καλύτερα στο γήπεδο. Φαίνεται πιο «φρέσκος» με πιο γρήγορη σκέψη, κυρίως επιθετικά.

Οζντόεφ: Δεν ξεχώρισε τόσο όσο ο Μεϊτέ, παρόλα αυτά δεν εκτέθηκε, έχοντας αρκετές αναχαιτήσεις. Από τα πόδια του βγαίνει η σέντρα για το «χρυσό» γκολ του Πέλκα.

Ιβανούσετς: Είχε μία «άτυχη» στιγμή, καθώς συγκρούστηκε με τον Σταυρόπουλο στο κεφάλι, έδειξε μία αισθητή βελτίωση, παρόλα αυτά φαίνεται πως χρειάζεται ακόμα χρόνο.

Ζίβκοβιτς: Σαν να του λείπει το κάτι παραπάνω. Κινείται, σεντράρει, προσπαθεί, αλλά στο τελικό «κλικ» φαίνεται πως -προς το παρόν- «υστερεί».

Ντεσπόντοφ: Εκ των διακριθέντων, με τις σέντρες του να βρίσκουν συμπαίκτη τις περισσότερες φορές, «χάνοντας» την ασίστ σε αρκετές περιπτώσεις.

Γιακουμάκης: Φαίνεται σαν να παίζει καιρό με τον ΠΑΟΚ, παρότι ήταν η πρώτη του συμμετοχή στην βασική ενδεκάδα. Πολλές μονομαχίες, οι περισσότερες κερδισμένες, ενώ έχασε και καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό να σκοράρει με το στήθος.

Οι αλλαγές

Τάισον: Έδωσε... φρεσκάδα από τ΄αριστερά, την οποία χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ, βοηθώντάς τον να βρει το πολυπόθητο γκολ.

Πέλκας: Η... χρυσή αλλαγή, καθώς με το γκολ του στο 73΄, ο ΠΑΟΚ «έλυσε» τον γρίφο που του είχε βάλει ο Ατρόμητος.



Καμαρά: Έπαιξε λίγο λόγω του τραυματισμού του, παρόλα αυτά έχασε το... άχαστο για να «κλειδώσει» τη νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Τσάλοβ: Όσο έπαιξε δεν έδειξε κάτι αξιοσημείωτο, παίζοντας βέβαια λίγα λεπτά στο τέλος του αγώνα.

Θυμιάνης: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.