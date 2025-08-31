Η κριτική της ΑΕΚ: Ο παλιός… καλός Πινέδα διαφοράς, ο εκτελεστής Πιερό και η τέλεια διαχείριση

Η ΑΕΚ έκανε ακόμα ένα άψογο τακτικά παιχνίδι κάτι που πιστώνεται στον Μάρκο Νίκολιτς έχοντας πρωταγωνιστή και εκτελεστή τον Φραντζί Πιερό που λυτρώθηκε και σκόραρε για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες ενώ μεγάλο παιχνίδι έκανε και ο Ορμπελίν Πινέδα.

Στρακόσια 7

Σταθερός και αποτελεσματικός και απόψε. Είχε δυο επεμβάσεις στο πρώτο μέρος χωρίς μεγάλη δυσκολία η αλήθεια είναι, ενώ στην επανάληψη, διάβασε σωστά και καθάρισε μια επικίνδυνη κάθετη και άλλες δυο ψηλές μπάλες.

Ρότα 8

Έβγαλε ένταση, ταχύτητα και ενέργεια από δεξιά. Ήταν κυρίαρχος στον χώρο ευθύνης του ενώ βοήθησε και επιθετικά με τα ανεβάσματα του. Γεμάτη εμφάνιση από τον Ρότα που ξεχώρισε και ήταν από τους καλύτερους.

Βίντα 7

Καλό παιχνίδι και από τον Κροάτη αμυντικό. Με τον Πανσερραϊκό είχε ένα λαθάκι, σήμερα αλάνθαστος. Είχε σωστές τοποθετήσεις και αποτελεσματικές επεμβάσεις εκεί που χρειάστηκε.

Μουκουντί 7

Το έχουμε ξαναπεί, βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση. Και προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο και ο Νίκολιτς δεν τον βγάζει ποτέ. Είναι η κολώνα της κιτρινόμαυρης άμυνας και το επιβεβαίωσε και απόψε όντας νικητής σε όλες τις μονομαχίες που έδωσε ψηλά και χαμηλά.

Πενράις 7

Έκανε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ανασταλτικά τα πήγε σχετικά καλά απέναντι στους γρήγορους μεσοεπιθετικούς του Αστέρα ενώ βοήθησε και επιθετικά με την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και στα ανεβάσματα του. Μάλιστα δημιούργησε μια-δυο επικίνδυνες καταστάσεις με σωστές σέντρες-γυρίσματα.

Πινέδα 8

Όσο περνά ο καιρός όλο και ανεβαίνει. Με την Άντερλεχτ έκανε σπουδαίο παιχνίδι ενώ και απόψε ήταν εξαιρετικός. Έπαιξε στον άξονα μαζί με τον Μαρίν και ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού και όχι μόνο. Έκοβε, έραβε, κουβαλούσε μπάλα και αποτελούσε επι της ουσίας τον συνδετικό κρίκο όλων των γραμμών. Και την καρδιά της ΑΕΚ στον άξονα.

Μαρίν 7

Αποτελεί μια σταθερά πλέον στον άξονα της ΑΕΚ και ένα σημείο αναφοράς. Είναι ένας ολοκληρωμένος και έμπειρος χάφ που μπορεί να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια. Δεν έκανε το φοβερό ματς ωστόσο σε όλους τους τομείς ήταν συνεπής και μαζί με τον Πινέδα πήραν τον έλεγχο στο κέντρο επιβάλλοντας τους δικούς τους κανόνες.

Κοϊτά 7

Ήταν κινητικός, δραστήριος και έβγαλε διάθεση όμως του έλειψε η τελική ενέργεια απόψε. Η ευκαιρία για παράδειγμα που χάνει στο πρώτο μέρος είναι τεράστια και θα έπρεπε να κάνει γκολ από εκεί. Στην επανάληψη έχασε την ένταση του.

Ελίασον 7

Δημιούργησε αρκετά ρήγματα από τη δεξιά πλευρά με την ταχύτητα που διαθέτει. Πήγε στο ένας με έναν, έφτιαξε φάσεις και ήταν πηγή κινδύνου για τον Αστέρα.

Μάνταλος 7

Καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές και από τον Μάνταλο. Είχε κάποια λαθάκια τα οποία… σβήνονται όμως από την ασίστ που βγάζει στο γκολ με την εκτέλεση κόρνερ με την οποία βρίσκει το κεφάλι του Πιερό.

Πιερό 9

Έξι μήνες περίπου είχε να σκοράρει. Από τον περασμένη Φλεβάρη! Η λύτρωση ήρθε απόψε με τον ίδιο να πετυχαίνει ένα γκολ σήμα κατατεθέν του. Η μπάλα ήρθε σωστά ψηλά και με άπιαστη κεφαλιά στην απέναντι γωνία έκανε το 1-0. Μεγάλη υπόθεση αυτό το γκολ για τον Πιερό ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα βλέποντας ότι δεν του βγαίνει τίποτα και δεν μπορεί να βρει δίχτυα ήταν πιεσμένος.

Οι αλλαγές

Γιόβιτς 7

Πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο και πήγε δίπλα στον Πιερό. Είχε κάποιες θετικές ενέργειες μέσα στο γήπεδο κυρίως στο κράτημα της μπάλας αλλά έκανε και κάποια λαθάκια.

Κουτέσα 7

Έπαιξε στην κλασική του θέση αριστερά και έδωσε μια φρεσκάδα και ταχύτητα με την είσοδο του. Θα μπορούσε να σκοράρει στη φωτοβολίδα που έπιασε αλλά τον σταμάτησε ο Παπαδόπουλος.

Λιούμπισιτς -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Είχε να διαχειριστεί ένα δεκαήμερο φωτιά με τέσσερα παιχνίδια στα οποία θα κρινόταν αφενός το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας και αφετέρου η εκκίνηση της στο πρωτάθλημα. Ο Μάρκο Νίκολιτς παίρνει άριστα και οδηγεί την ΑΕΚ στην πρώτη διακοπή με το απόλυτο. Το σημερινό παιχνίδι δεν ήταν καθόλου εύκολο με δεδομένο πως απέναντι ήταν μια σοβαρή ομάδα, υπήρχαν απουσίες και παράλληλα υπήρχε και η κόπωση από την Πέμπτη. Και όμως κατάφερε να παρουσιάσει ένα γκρουπ απόλυτα διαβασμένο, απόλυτα έτοιμο πνευματικά και αγωνιστικά και με ξεκάθαρο πλάνο για το πως θα χτυπήσει επιθετικά αλλά και το πως θα αμυνθεί έξυπνα και σωστά με τον Αστέρα επί της ουσίας να τελειώνει το ματς με μηδέν ευκαιρίες.