Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σουτάρα ο Καλάμπρια, «αλήτικο» τακουνάκι ο Τζούρισιτς και 1-0 ο Παναθηναϊκός (vid)

Το σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Λεβαδειακό άνοιξε ο Φίλιπ Τζούρισιτς με ένα τρομερό τακουνάκι μόλις στο 1ο λεπτό, με τον Σέρβο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από ένα δυνατό και μακρινό σουτ του Καλάμπρια.

