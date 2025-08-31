Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Σουτάρα ο Καλάμπρια, «αλήτικο» τακουνάκι ο Τζούρισιτς και 1-0 ο Παναθηναϊκός (vid) 31-08-2025 22:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Λεβαδειακός ΠΡΟΣΩΠΑ Φίλιπ Τζούρισιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Λεβαδειακό άνοιξε ο Φίλιπ Τζούρισιτς με ένα τρομερό τακουνάκι μόλις στο 1ο λεπτό, με τον Σέρβο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από ένα δυνατό και μακρινό σουτ του Καλάμπρια. Δείτε εδώ: Το μεγάλο φετινό «αγκάθι» της ΑΕΚ... menshouse.gr «Κλείδωσε»: Σ’ αυτό το κανάλι θα δούμε τους προκριματικούς αγώνες της Ελλάδας για το Μουντιάλ dailymedia.gr Πήγαινε για το μεγάλο μπαμ: Το βαρύ όνομα που είπε όχι στον Τσίπρα για το νέο κόμμα του instanews.gr Κι όμως, αυτή η εγκατάλειψη είναι ευλογία για τον Λάντο Νόρις... menshouse.gr Φενέρμπαχτσε: Έδιωξε τον Μουρίνιο και… απογειώθηκε! (Pic) instanews.gr Χαμογελαστοί, με… καλεσμένο ανάμεσά τους: Αυτή είναι η πρώτη κοινή φωτό Γιώργου Λιάγκα-Μαρίας Αντωνά! (Pic) dailymedia.gr Ούτε ντρίπλες, ούτε τακουνάκια: Να μένει στο κουτί και να σκοράρει... menshouse.gr Βρες τις 10 πρωτεύουσες που μπερδεύουν όλοι: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ που 9 στους 10 Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Σουτάρα ο Καλάμπρια, «αλήτικο» τακουνάκι ο Τζούρισιτς και 1-0 ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE